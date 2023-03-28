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Rusya'dan sert uyarı: Putin Ermenistan'a gittiğinde tutuklanır mı?

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından Ermenistan'ın mahkeme kararını tanıması halinde Putin'in tutuklanabileceği gündeme geldi. Rusya'nın Ermenistan'ı bunun çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardığı belirtildi

Giriş: 28.03.2023 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan sert uyarı: Putin Ermenistan'a gittiğinde tutuklanır mı?
Rusya'dan sert uyarı: Putin o ülkeye gittiğinde tutuklanır mı?
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Reuters

Rusya, Ermenistan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasına ilişkin kararına uyması durumunda "ciddi sonuçları" olacağını bildirdi.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında Ukrayna'daki eylemlerinden dolayı tutuklama kararı çıkarmıştı. Rusya 'çocukları yasadışı yollarla Rusya'ya kaçırmakla' suçlanırken, Moskova yönetimi iddiaları reddetti. Ukrayna ise kararı kutladı.

Moskova ile güçlü bağları olan Ermenistan, son dönemde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraflarından biri olmaya çalışıyordu. Ermenistan Yüksek Mahkemesi, Roma Anlaşması'na onay verirken parlamentonun da anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.

Bu sebeple Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı Ermenistan'da geçerli olursa Putin'in Ermenistan'a gittiğinde tutuklanması gündeme geldi.

Rus haber ajansı RIA'nın aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı böyle bir durumunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ermenistan'ı bunun "son derece olumsuz sonuçları" olacağı konusunda uyardığı belirtildi.

Ermenistan'dan henüz konuya ilişkin yorum gelmezken, bu ihtimalin Putin'in Ermenistan ziyaretine engel olabileceği de belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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