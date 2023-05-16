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Haberler Dünya

Rusya'dan Kiev'e İHA ve füze saldırıları

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus güçlerince füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği, ön bilgilere göre bir kısmının havada imha edildiği belirtildi.

Giriş: 16.05.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Kiev'e İHA ve füze saldırıları
AA

Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun mayısta Kiev'e yönelik 8. kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek." ifadeleri kullanıldı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

3 KİŞİ YARALANDI

Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Solomyansk, Şevçenkivski, Darnytskyi ve Obolonskyi semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyansk'ta 3 kişinin yaralandığını, Darnytskyi'de 2 sivil aracının yandığını kaydetti.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde halen hava saldırısı alarmı çalıyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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