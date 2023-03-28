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Haberler Enerji

Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı

Rusya, "Sibirya'nın Gücü 2" doğalgaz boru hattı üzerinden Çin'e doğalgaz satışı için sözleşmeler üzerinde bu yıl anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi.

Giriş: 28.03.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı
Rusya'dan Çin ve Sibirya'nın Gücü 2 mesajı
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HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Çin'e uzanacak "Sibirya'nın Gücü 2" doğalgaz boru hattı için sözleşmeler üzerinde bu yıl içinde anlaşmaya varmayı hedeflediğini söyledi.

Novak, enerji gelirlerinin Rusya'nın toplam gelirlerinin %42'sini oluşturduğunu söyledi. Novak açıklamasında ayrıca "Yeni piyasalara enerji ihracatının devam ettirilmesinin önemli olduğunu da vurguladı.

Enerji Bakanı Nikolai Shulginov ise Salı günü yaptığı açıklamada, Batı'nın uyguladığı geniş kapsamlı yaptırımlara karşın tüm ham petrol ihracatını yeniden başka yerlere yönlendirdiğini belirtti. Shulginov açıklamasında Avrupa'daki geleneksel pazarlarından çıkıp diğer bölgelere yöneldiklerini ifade etti.

Shulginov "Bugün şunu söyleyebilirim ki ambargodan etkilenen tüm ihracat hacmini yeniden yönlendirdi. Satışlarda herhangi bir azalma olmadı" diye konuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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