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Rusya'dan Batı ülkelerine gözdağı - Güncel Haberler

Rusya'dan Batı ülkelerine gözdağı: Tatbikatı böyle duyurdular

Rusya ve Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı.

10.02.2022 - 10:25 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatına Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

  • 2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde gerçekleşiyor.

  • İki ülkeye ait askeri güçlerin denetleneceği tatbikat, "dışarıdan saldırıyı engelleme, terörle mücadele etme, sınırları koruma ve Birlik Devlet'in çıkarlarını koruma" amacıyla düzenlendi.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık 2021'de vardığı anlaşma doğrultusunda yapılan tatbikat, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

  • Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, Rusya'nın Belarus'a tatbikat amaçlı askeri birlik yollamasının endişe verici olduğunu, Rus birliklerinin tatbikat bölgelerinde kalıcı varlık göstermesinin doğu Avrupa'da güvenlik durumunu büyük ölçüde değiştirebileceğini belirtmişti.

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