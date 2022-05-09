Rusya'da "Zafer Günü" bu yıl neden farklı?

Rusya'da "Zafer Günü" bu yıl neden farklı?

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle, Rusya'da bu yıl kutlanacak "9 Mayıs Zafer Günü" her zamanki vatanseverlik coşkusundan daha güçlü olabilir.

Bu yıl "Zafer Günü" sadece 77 yıl önce sona eren bir çatışmayı onurlandırmayacak. Birçok Rus, Ukrayna'da savaşan binlerce askeri düşünecek, İşgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana orduya destek işaretleri arttı, sokaklarda, metrolarda, reklam panolarında, televizyonlarda ve sosyal medyada "Z" harfi belirdi.

Kremlin, Ukrayna'daki çatışmalara "savaş" demeyi reddetti, bunun yerine "özel askeri operasyon" ifadesini kullanıyor. Bazıları, Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin'in bugün ulusal bağlılığını desteklemek amacıyla operasyonu bir savaş olarak ilan edebileceğini düşünüyor.

Associated Press, Rusya'da Zafer Günü'nün önemine bakışın nasıl olduğunu derledi.

SAVAŞ VE ANMA

Sovyetler Birliği, Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırdığı 2. Dünya Savaşı'nda 27 milyon insanını kaybetti. Her yeri mahveden çatışmalar ulusal ruhta derin bir iz bıraktı.

Zafer Günü, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından tüm siyasi aktörler tarafından saygı duyulan nadir bir gün. Kremlin bunu vatanseverlik duygusunu öne çıkarmak, Rusya'nın küresel bir güç olduğunu dünyaya göstermek için kullandı.

Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalar, tanklardan, savaş uçaklarına ve nükleer uçlu kıtalararası balistik füzelere kadar en son silahların sergilendiği devasa bir askeri geçit törenine ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl, geçit töreninde sergilenecek silah dizisi, ordunun Ukrayna'daki çatışmalarının açık bir yansıması olarak geçen yıla göre önemli ölçüde azaltıldı.

'NEO-NAZİLER'LE MÜCADELE

Putin, işgal emrini verirken, "neo-Naziler" tarafından Rusya'ya yönelik algılanan bir askeri tehdidi ortadan kaldırmak için Ukrayna'nın "silahsızlaştırılmasını" hedeflediğini açıkladı. Putin'in iddiası Ukrayna ve Batı tarafından gerçek olmadığı gerekçesiyle kınandı.

Kremlin tarafından ağır birlik ve teçhizat kayıpları ve Batı yaptırımlarından kaynaklanan büyük ekonomik zararlar arasında savaşa verilen halk desteğini güçlendirmeye çalışmak için kullanıldı.

Yahudi olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kremlin'in 'Nazilerden arındırma' iddiasıyla alay etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Adolf Hitler'in Yahudi olduğunu" söyleyerek karşılık verdi, İsrail'den sert eleştiriler aldı.

SALDIRIDA ACELE ETTİ Mİ?

Ukrayna'daki ve Batı'daki bazı uzmanlar, Putin'in 9 Mayıs'ta kesin bir zafer olarak sunmak ve hızlı kazanımlar elde etmeye çalışmak için saldırıda hızlanmasını bekliyordu.

Savaşın ilk aşamalarında Kiev'e ve Ukrayna'nın kuzeyindeki diğer büyük şehirlere baskın yapma girişiminin başarısız olmasının ardından Kremlin, odağını Ukrayna'nın doğusuna çevirdi. Rus ordusu, Kiev'den çekilen güçlerini yeniden silahlandırdı ve Donbas'a taşıdı. Ancak doğudaki saldırılar karşısında, sağlam Ukrayna savunmasıyla karşı karşıya kaldı ve sadece kademeli ilerlemeler kaydetti.

Kremlin'in hızlı bir zafer elde etme umudu gerçekleşemedi, 9 Mayıs'tan önce önemli kazanımlar elde etmesi neredeyse imkansız hale geldi.

"PUTİN SAVAŞ VE SEFERBERLİK İLAN EDECEK" İDDİASI

Bazı Rus aşırılık yanlıları, Kremlin'i yalnızca sınırlı bir güç kullanmakla eleştirdi ve ülke çapında bir seferberlik çağrısında bulundu. Bazı Batılı yetkililer ve gözlemciler, Putin'in 9 Mayıs'ı resmi olarak bir savaş ilan etmek ve saldırıda asker sayısını artırmak için ülke genelinde seferberlik ilan edeceğine inanıyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace geçen hafta LBC Radio'ya verdiği demeçte, "Bakın, bu şimdi Nazilere karşı bir savaş ve ihtiyacım olan şey daha fazla insan" diyebilmek için zemini hazırlıyor" dedi.

Ukrayna istihbarat şefi Kyrylo Budanov da pazartesi günü benzer bir uyarı yaparak, Rusya'nın geniş bir seferberlik için gizlice hazırlıklara başladığını iddia etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise çarşamba günü iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi.

Rus makamları, savaşın ilk günlerinde birçok asker esir alınsa da, Ukrayna'da yalnızca gönüllü sözleşmeli askerlerin savaştığını iddia etti. Rus ordusunun yaklaşık 1 milyon hizmet personeli var; bunlardan 400 bini sözleşmeli asker, 147 bini kara kuvvetlerinde. Batılı yetkililer, Rusya'nın işgal gücünün başlangıçta yaklaşık 180 bin kişi olduğunu tahmin ediyorlardı.

Ordu, 25 Mart itibariyle 1351 askeri kaybettiğini kabul etti ve o zamandan beri zayiat sayılarını güncellemedi. Batılı yetkililer, Rus kayıplarının çok daha ağır olduğunu tahmin ediyor.

Savaş uzarsa, Ukrayna'daki mevcut Rus birliklerinin sayısı operasyonları sürdürmek için yetersiz olabilir.