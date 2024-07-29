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        Haberler Dünya Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı | Dış Haberler

        Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

        Rusya'nın Volgograd kentinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:54
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        Yolcu treni raydan çıktı!
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        Rusya'nın Volgograd bölgesinde hareket eden yolcu treninin, bir yük kamyonuna çarparak raydan çıkması nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği, 100'ün üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

        Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Kazan'dan Adler bölgesine giden yolcu treninin Volgograd'da kaza geçirdiği belirtildi.

        Trenin yük kamyonuna çarpması nedeniyle raydan çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, yaklaşık 100'ü aşkın kişinin yaralandığı, 16 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

        Rusya Soruşturma Komitesi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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        #rusya
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