Rusya'da McDonald's'ın adı değişti, ilgi değişmedi

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Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'da faaliyetlerini durduran Mc Donald’s restoranları, yeni bir marka adı altında bugün kapılarını tekrar açtı.

McDonald’s restoranlarının ülkedeki yeni ismi "Vkusno i toçka (Lezzetli ve nokta)" olurken, restoranlardaki McDonald’s logoları ve McDonald’s’a ait ürün isimleri değiştirildi.

Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce kişi, saatlerce kuyruklarda beklemişti. Dünkü açılışta yeni restoranlara özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdikleri ve zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü. Bu da akıllara 32 yıl önceki görüntüleri getirdi.

McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarının yeni bir marka adı altında açılma kararını AA muhabirine değerlendiren Moskova'da yaşayan Elizaveta adlı kişi, yeni restoranların da eski McDonald’s gibi olduğunu belirterek, "Hepsi kapanınca çok üzülmüştüm ama şimdi patates kızartması yedim. Genel olarak her şey lezzetli. Yeni logo da fena değil, beğendim." dedi.

Bir diğer Moskovalı Olga ise yeni ismi beğenmediğini dile getirerek, "Daha iyi bir fikir bulabilirlerdi. Logosu ise güzel, geri kalan her şey güzel, her şey lezzetli." diye konuştu.

Yeni restoranların McDonald’s’ın eski haline önemli oranda benzediğini ve bundan ötürü memnuniyet duyduğunu ifade eden Georgy de yeni restoranları genel olarak beğendiğini belirtti.