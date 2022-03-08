Rusya'da kritik tarih: 11 Mart

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Belarus merkezli medya kuruluşu Nexta'nın paylaştığı bir gönderi, Rusya'da tüm şirketlerin yerel sunuculara geçmesi için 11 Mart'a kadar süre tanındığını iddia etti.

"Rusya, küresel internet bağlantısını kesmek için aktif hazırlıklara başladı" manşeti ile yer alan habere göre, 11 Mart'tan önce tüm sunucular ve alan adlarının Rus bölgesine aktarılması isteniyor. Ayrıca sitelerin ağ altyapısı hakkında da detaylı veriler toplandığı ifade edildi.

Black Swan kullanıcı adıyla doğrulanmamış bir Twitter kullanıcısı da "Rusya 11 Mart'tan itibaren harici internet bağlantısını kesecek. Rusya'daki tüm şirketlerin bir '.ru' uzantısına geçmesi gerekiyor. Uyarılan işletmelere bunu uygulamak için 5 günü süre verdi. ABD'ye yönelik siber saldırılar da artabilir" ifadelerini kullandı.

Rus Kommersant tarafından yayımlanan raporda ise Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın erişim engellemeye yönelik bir adım attığı iddiaları reddediliyor.

Kommersant, bu kararın sadece devlet web siteleriyle sınırlı olduğunu ve ülkenin genel internet altyapısının dış bağlantı ve siber saldırı ile kesilmesini önleme amacıyla bunun yapıldığı söylendi. Bakanlık ayrıca "Rus kaynaklarının vatandaşların kullanımına sunulmasını sağlamak için çeşitli senaryolara hazırlanıyoruz" dedi.