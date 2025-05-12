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        Haberler Dünya Rusya Asya'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olmak istiyor | Dış Haberler

        Rusya Asya'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olmak istiyor

        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 2050'ye kadar Asya'nın en büyük doğal gaz ve petrol tedarikçisi olmayı hedeflediklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 12.05.2025 - 19:11
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        Rusya'dan Asya hedefi
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        Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayınlanan "Enerji Politikası" adlı dergi için kaleme aldığı makalede, enerji piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

        Rusya'nın dünyanın en büyük üç petrol üreticisi ve ihracatçı ülkesi arasında yer aldığına işaret eden Novak, "Küresel pazarda yüzde 10 paya sahibiz. Aynı zamanda doğal gaz rezervlerinde ilk, doğal gaz üretiminde ise ikinci sırada yer alıyoruz." dedi.

        Novak, petrolde yıllık 540 milyon ton üretime ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, "Boru hatlarıyla doğal gaz ihracatını 2036'ya kadar 197 milyar metreküpe çıkarmayı ve 25 yılda yaklaşık 1 trilyon metreküp doğal gaz üretmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Asya'ya yönelik enerji ihracatı için altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Novak, "Petrol sevkiyatının da etkinliğini artırarak 2050’ye kadar Asya’nın bir numaralı doğal gaz ve petrol tedarikçisi olacağız. Boru hattı, liman ve demir yolu yatırımlarıyla Doğu bölgesinin kapasitesi arttırılacak." dedi.

        Novak, sıvılaştırılmış doğal gazda da (LNG) başta gemi yatırımları olmak üzere gerekli adımları atarak önemli bir ihracatçı haline geleceklerini kaydetti.

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