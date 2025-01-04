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        Haberler Dünya Rusya: Almanya Dışişleri Bakanı kendi ülkesine baksın | Dış Haberler

        Rusya: Almanya Dışişleri Bakanı kendi ülkesindeki ABD üsleriyle ilgilensin

        Baas Rejiminin çöküşünün ardından rejimin 2015'ten beri en önemli müttefiklerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan üslerinin durumunun ne olacağı belirsizliğini koruyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'deki yeni yönetimle diyalog hâlinde olduklarını belirtirken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Rusya'nın artık Suriye'den ayrılması gerektiğini bildirdi. Baerbock'a cevap Rusya Dışişleri Bakanlığından geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Baerbock'a kendi ülkesiyle ilgilenmesini tavsiye etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:17
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        Rusya: Almanya Dışişleri Bakanı kendi ülkesine baksın
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        Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'de bulunan askerî üslerinin durumunun ne olacağı konusunda henüz bir karar alınmadı. Hâl böyleyken, özellikle AB ülkelerinin Rusya üzerindeki baskısı artıyor. Baas Rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'nın artık Suriye'den çıkması gerektiğini belirten Annalena Baerbock Rusya'nın bir an evvel üsleri tahliye etmesini talep etti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Baerbock'un açıklamalarına ilişkin bir yanıt verdi. Zaharova "Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Suriye'deki üsleri hakkında fikir yürütmek yerine kendi ülkesindeki ABD üslerinin geleceği hakkında konuşmalı." dedi.

        Zaharova açıklamasının devamında "Bir sorum var; Almanya Dışişleri Bakanının Washington'la ilgili konuşması gerekmiyor mu?" diyerek Almanya'nın ABD üsleri konusunda adım atması gerektiğini ifade etti.

        Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) geçtiğimiz günlerde ABD ve Birleşik Krallık'ın Rusya'nın Suriye'de bulunan askerî üslerine yönelik bir terör saldırısı planladığını iddia etmişti.

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