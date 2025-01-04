Rusya: Almanya Dışişleri Bakanı kendi ülkesine baksın

Rusya'nın Tartus ve Hmeymim'de bulunan askerî üslerinin durumunun ne olacağı konusunda henüz bir karar alınmadı. Hâl böyleyken, özellikle AB ülkelerinin Rusya üzerindeki baskısı artıyor. Baas Rejiminin devrilmesinden sonra Rusya'nın artık Suriye'den çıkması gerektiğini belirten Annalena Baerbock Rusya'nın bir an evvel üsleri tahliye etmesini talep etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Baerbock'un açıklamalarına ilişkin bir yanıt verdi. Zaharova "Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Suriye'deki üsleri hakkında fikir yürütmek yerine kendi ülkesindeki ABD üslerinin geleceği hakkında konuşmalı." dedi.

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Zaharova açıklamasının devamında "Bir sorum var; Almanya Dışişleri Bakanının Washington'la ilgili konuşması gerekmiyor mu?" diyerek Almanya'nın ABD üsleri konusunda adım atması gerektiğini ifade etti. Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) geçtiğimiz günlerde ABD ve Birleşik Krallık'ın Rusya'nın Suriye'de bulunan askerî üslerine yönelik bir terör saldırısı planladığını iddia etmişti.