Rus Rosatom, Mersin-Akkuyu’da her biri bin 200 megavatlık, toplam 4 üniteden oluşan 4 bin 800 megavat gücünde Türkiye’nin ilk nükleer santralini inşa ediyor. Santralin öngörülen maliyeti 20 milyar dolar.

Bin 200 megavatlık ilk ünitede, inşaat çalışmaları sürüyor. İlk ünitenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünde, 2023 yılında işletmeye alınması ve elektrik üretimine başlaması hedefleniyor.

Nükleer santralin diğer ünitelerin de birer yıl arayla işletmeye alınması öngörülüyor. 2024 yılında ikinci, 2025 yılında üçüncü ve 2026 yılında dördüncü ünite devreye girecek.

100 MİLYON TL’LİK LİSANS

Rus Rosatam, bir süre önce 5 milyar dolar olarak hesaplanan bin 200 megavatlık ikinci ünite için inşaat lisans başvurusunda bulundu. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK),gerekli çalışmaları yaptı; incelemeler ve öngörülen belgeler tamamlandı. NDK, Rosatom’a, ikinci ünite için “temel atma ve inşaat lisansı”nı verdi. Rosatam, inşaat lisansı için toplam 99 milyon 176 bin 250 TL ödedi. Rusların, birincide olduğu gibi ikinci ünitede de İçtaş ile inşaat çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ ÜNİTE



Rosatom, üçüncü ünitenin lisansı için de ilk adımı attı ve hazırlıklara başladı. Üçüncü ünitenin temelin gelecek yılın ilk yarısında atılabileceği belirtiliyor. Ardından dördüncü ünite için hazırlıklar başlayacak.