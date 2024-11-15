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        Haberler Ekonomi Enerji Madencilik Rusya, ABD'ye uranyum kısıtlaması - Enerji Haberleri

        Rusya, ABD'ye uranyum kısıtlaması

        Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:45
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        Rusya, ABD'ye uranyum kısıtlaması
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        Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'da zenginleştirilmiş uranyum ithalatına yönelik kısıtlamalar getirdiği anımsatıldı.

        Söz konusu adım nedeniyle Rusya'nın da benzer bir karar aldığına işaret edilen açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi." bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslar kapsamında yapılacak sevkiyata ise muafiyet tanındığı kaydedildi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulayabileceklerini söylemişti.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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