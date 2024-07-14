Rusya: ABD'de başkan ve başkan adaylarına suikast girişimi "gelenek" oldu | Dış Haberler

Rusya: ABD'de başkan ve başkan adaylarına suikast girişimi "gelenek" oldu | Dış Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'de başkan ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimlerinin ülkenin iç siyasi yaşamında "gelenek" olduğunu söyledi.

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Zaharova, Rossiya-24 devlet kanalında, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkede başkan, başkan adaylarına, tanınmış kişilere ve siyasi şahsiyetlere yönelik suikast girişimlerinin ABD'nin iç siyasi yaşamının acı verici tezahürleri olduğunu belirttiğini kaydeden Zaharova, "Ama onun tam söylemediklerini söylemek isterim. Biden bunun yalnızca ABD iç siyasi yaşamının acı verici bir tezahürü olmadığını, aynı zamanda bir 'gelenek' olduğunu da söylemeliydi." ifadelerini kullandı.