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        Haberler Gündem Politika Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi, ekonomi, terörle mücadele masada | Son dakika haberleri

        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi, ekonomi, terörle mücadele masada

        Milyonlarca emeklinin gözü, 16 Temmuz Salı günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de olacak. Kök aylığının düşük olması nedeniyle zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyle ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Nihai kararın verilmesinin ardından zam oranı ve kapsamı netleşecek. Kabinenin gündeminde ekonomi, Suriye ile normalleşme süreci ve terörle mücadele de var.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:00
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        Kabine toplanıyor! Emekli düzenlemesi masada
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        Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü toplanacak.

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı ana gündem maddesi olacak.

        EMEKLİ DÜZENLEMESİ

        En merak edilen başlık ise en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik çalışma. Zam miktarı ne kadar olacak, kök aylık mı artacak, hazine desteği mi devam edecek? Nihai karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra verilecek. Zammın kapsam ve oranının netleşmesiyle, yasa değişikliği için harekete geçilecek. Düzenlemenin zamdan yararlan-a-mayan 1,8 milyon emekli ile sınırlı olması bekleniyor.

        ENFLASYONLA MÜCADELE ADIMLARI

        Yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveyi görmesi sonrası haziran ayında ibre aşağı döndü. Yıllık enflasyon yüzde 71,60 olarak açıklandı. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele değerlendirilecek. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

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        NATO'nun 75. yıl zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da birçok devlet ve hükümet başkanıyla da temas yürüttü. O temasların çıktılarını kabinesiyle değerlendirecek. Suriye ile normalleşme sürecinin de ele alınması beklenirken, olası Erdoğan-Esad buluşmasıyla ilgili son durum da görüşülecek.

        TERÖRLE MÜCADELE

        Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masada olacak. Alınan kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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