Tanker devrildi, İstanbul yolu kapandı!
Büyükçekmece'de yakıt tankeri devrildi. Kazada iki kişi hafif yaralanırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yakıt tankeri şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen tanker, devrilerek yolu tamamen kapattı.
TRAFİK TAMAMEN DURDU
Kazada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı.