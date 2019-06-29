Trabzon’da hastasından ameliyat için 2 bin TL rüşvet aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan uzman doktor, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde KBB uzmanı olarak görev yaptığı dönemde hastasının yakınından rüşvet aldığı iddia edilen Doktor Erkan V. suçüstü yakalanmış ve tutuklu kalmıştı. Rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Erkan V. cezaevinde 93 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılandığı mahkemede rüşveti hediye olarak aldığını ileri süren Erkan V., Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasını yapan Erkan V., rüşvet suçunu işlemediğini belirterek, beraatini talep etti.

CEZASI 4 YILDAN 1 YIL 8 AYA İNDİRİLDİ

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazılı savunmasını sunan sanık doktorun avukatı Ali Sürmen, müvekkilinin beraatini istedi. Avukat Sürmen, taraflar arasında kesin bir anlaşma olmadığını ileri sürerek, müvekkilinin mağdur edildiğini anlattı. Mahkeme heyeti, sanık doktoru önce rüşvet almak suçundan 4 yıl hapse mahkum etti. Hasta yakını ve doktor arasında sabit bir anlaşma olmadığı için cezayı iki yıla düşüren mahkemeye heyeti, doktorun duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme, doktora verdiği cezayı 5 yıl süreyle erteledi.