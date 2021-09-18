'20 YIL ÖNCE İNANMIŞSIN BANA'



Evliliklerinde 7'inci yılı geride bırakan ikiliden Rüştü Onur Atilla, duygularını dile getirdi.



Ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa, "Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce henüz lisedeyken inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun." notunu düştü.