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Rüştü Onur Atilla: Buluşabilelim diye akbilimi bile sen dolduruyordun - Magazin haberleri

Rüştü Onur Atilla: Buluşabilelim diye akbilimi bile sen dolduruyordun

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, 7'inci evlilik yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı

18.09.2021 - 10:01 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız, 2014 yılında hayatlarını birleştirmiş, çiftin ilk çocukları Kemal 2018'de, ikinci bebekleri Uygar da geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelmişti.

  • '20 YIL ÖNCE İNANMIŞSIN BANA'

    Evliliklerinde 7'inci yılı geride bırakan ikiliden Rüştü Onur Atilla, duygularını dile getirdi.

    Ünlü oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa, "Evlenmeden önce çekilse de en sevdiklerimden biri diye bu fotoğrafı paylaşasım geldi yine. Burada çocuklar yok, nikah yok, arabamız yok, param yok, akbilimi bile sen dolduruyordun buluşabilelim diye... Bol bol sevgimiz var o zaman bu zaman. 20 yıl önce henüz lisedeyken inanmışsın bana, ne mutlu bize. Bana evet dediğin, hayatımızı güzelleştirdiğin, beni güldürdüğün ve beni de sayarsak üç çocuğa sabırla baktığın için 7. kez teşekkürler. 7. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun." notunu düştü.

  • Ünlü çiftler, paparazzilerin yakalayamayacağı görüntüleri sosyal medya hesaplarından kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor... İşte o fotoğraflardan bazıları...

  • EDA GÜRKAYNAK - BİRKAN SOKULLU

    Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu ile Yunanistan tatillerinden bu kareyi paylaştı.

  • DİDEM SOYDAN - BURAK DENİZ

    Ünlü manken Didem Soydan ile Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edilmişti. Çift, paylaştıkları fotoğrafla ayrılık dedikodularına son noktayı koydu. Burak Deniz, sevgilisini öptüğü fotoğrafını 'gül' emojisiyle paylaştı.

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