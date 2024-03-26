Rus yetkililer, Tacikistan'a gitti: Faillerin aileleri sorgulanacak

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Rus yetkililer, Moskova'daki terör saldırısının faili olan 4 kişinin ailelerini sorgulamak için Tacikistan'a gitti.

Reuters'ın, üç güvenlik yetkilisine dayandırdığı habere göre Tacik yetkililer, aileleri yaşadıkları yerlerden alarak başkent Duşanbe'ye getirdi.

Adları açıklanmayan Tacik kaynaklar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın soruşturmayı bizzat takip ettiğini söyledi.

Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz Haberi Görüntüle

Rahman, Rusya'nın başkentindeki katliamla ilgili dün yaptığı açıklamada saldırıyı "utanç verici ve korkunç bir olay" diye nitelemişti.

Reuters, yaklaşık 10 milyon nüfuslu Tacikistan'ın, Rusya'nın yakın müttefiki olduğunu yazdı. Ajans, Tacikistan'da Rus askeri üssünün bulunduğunu hatırlatırken ülke ekonomisinin büyük oranda Rusya'da çalışan Taciklerin gönderdiği dövize bağlı olduğunu ifade etti.

REKLAM MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle çatı bir süre sonra çöktü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi. Saldırganların Tacik olduğu belirlendi.

Saldırının ardından yapılan açıklamalarda Rusya, sorumlu olarak Kiev'e işaret etti. Ukrayna ise bu iddiaları reddetti. Daha sonra terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlendi. ABD de saldırıyı DEAŞ'ın düzenlediğini öne sürüyor. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.