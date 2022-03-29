Rus oligark restorana gidecek para bulamıyor

ABD ve müttefikleri Ukrayna'yı işgal girişiminin başlamasıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili olduğu iddia edilen pek çok Rus oligarkın malvarlığını dondurdu. Söz konusu iş insanlarının banka hesaplarına erişimi kesilirken sahip oldukları gayrimenkuller, mega yatlar ve lüks arabalara da el konuldu.
Yaptırımların hedefindeki isimlerden birisi ise Rus yatırım devi Alfa Group'un kurucularından Mikhail Fridman oldu. Forbes verilerine göre Fridman'ın 12.3 milyar dolar serveti bulunuyor. 2015'ten bu yana Londra'da yaşayan ünlü iş insanının bu büyük servete şu anda erişim imkanı bulunmuyor.
Son yaşananlarla ilgili İspanyol El Pais gazetesine açıklamalarda bulunan 57 yaşındaki ünlü iş insanı, Batı'nın Rus girişimcilere yönelik yaptırımlarının Ukrayna'nın işgaline bir cevap olduğundan şüphe duyduğunu belirtti. Popülizmin insanlara çekici geldiğini belirten Fridman "Ancak pratik olarak baktğınızda bu yaptırımların verimli olmadığını düşünüyorum. Gidecek yerleri kalmadığı için Rus iş insanları Rusya'ya dönmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.
'FİİLEN EV HAPSİNDEYİM'
Londra'da kalmaya devam eden Fridman'ın banka hesapları dondurulurken, kredi kartları da bloke edildi. Bunun yanında AB ülkelerine girişi de yasaklandı. Yemek alabilmek ve taksiye binebilmek için İngiltere'de yetkililerin belli miktar parayı kullanımına açması gerektiğini söyleyen Fridman "Tabii Londra'daki yaşam maliyetine baktığınızda bu miktarın da normal bir hayat sürdürmek için yeterli olacağını söyleyemem. Kimseyi yemeğe çıkaramıyorum. Evde yemem gerekiyor. Fiilen ev hapsindeyim" ifadelerini kullandı. Fridman İngiltere'deki evini elinde tutup tutamayacağını henüz bilmediğini sözlerine ekledi.
Oligarkların Putin'i Ukrayna'da yaşananları durdurmaya zorlayabileceğini düşünmenin aptalca olduğunu söyleyen Fridman "İlginç ve zeki girişimcileri zorla Rusya'ya göndermek Batı için iyi olmayacaktır" dedi.
Yatırım şirketi LettrOne aracılığıyla Turkcell'in de ortağı olan Fridman bir dönem şirketin yönetim kurulunda yer almıştı. Yaptırımların ardından ise kendi kurduğu LetterOne'ın yönetiminden istifa etmek zorunda kaldı.
Ukrayna doğumlu Mikhail Fridman'ın Rusya ve İsrail vatandaşlıkları bulunuyor.
Fridman bunun yanında CBS televizyonun verdiği röportajda da kendisine yönelik yaptırımları televizyondan öğrendiğini söyleyerek "Masumiyet karinesi ve onun gibi şeylere ne oldu? Bu bazı kim olduğu bilinmeyen bürokratların Rus oligark olduğum için peşin hüküm vermesi sonucunda alınan bir karardır" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!