Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Burada yasa uyarınca suçlu bulunan ve cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. Ve burada ABD dahil herhangi bir kimsenin müdahalesini kabul edilemez ve imkansız olarak değerlendiriyoruz" dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.