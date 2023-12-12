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        Haberler Dünya Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'

        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'

        Yakınları, başka bir hapishaneye transferi beklenen Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin yerinin bilinmediğini ve video bağlantısıyla duruşmaya yine gelmediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 17:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:53
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        • 1

          Yakınları Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Navalny'nin geçen yılın ortasından bu yana tutuklu bulunduğu hücreden çıkarıldığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini söyledi.

        • 2

          Navalny'nin Ağustos ayında halihazırda cezasını çektiği 11 yıla ek olarak 19 yıl daha hapis cezasına çarptırılmasının ardından, daha kötü koşulların bulunduğu bir hapishaneye nakledilmesi bekleniyordu. Ancak 6 gündür muhalif liderden haber alınamadığı ortaya çıktı.

        • 3

          Navalny'nin sözcüsü Yarmysh Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın 235 km doğusundaki Melekhovo'daki IK-6 tesisinin personelinin, Navalny'nin oradaki mahkumlar arasında olmadığını söylediğini belirtti. Yarmysh, eskiden Twitter olarak bilinen X'te "Bugün Alexei yine video bağlantısıyla mahkemeye çıkarılmadı ve artık kimse konuşmuyor. Nereye transfer edildiği bilinmiyor" dedi.

        • 4

          Rusya'da mahkumların ülkenin başka bölgelerindeki hapishanelere trenle nakilleri sırasında kendilerinden haber alınamaması olağan bir durum olarak belirtilse de yakınları herhangi bir bilgilendirme yapılmamasının normal olmadığını ifade ediyor.

        • 5

          Kremlin Salı günü, ABD'nin Navalny'nin durumuna ilişkin endişelerini dile getiren yorumlarını "Rusya'nın içişlerine kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, açıklanmayan bir yere nakledilen Navalny'nin nerede olduğundan haberi olmadığını söyledi ve bireysel mahkumların hareketlerini takip etmediğini söyledi.

        • 6

          Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Burada yasa uyarınca suçlu bulunan ve cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. Ve burada ABD dahil herhangi bir kimsenin müdahalesini kabul edilemez ve imkansız olarak değerlendiriyoruz" dedi.

          * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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