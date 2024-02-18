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        Haberler Dünya Rus lider Putin'den Ukrayna'daki birliklerine kutlama mesajı

        Rus lider Putin'den Ukrayna'daki birliklerine kutlama mesajı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın Avdiivka kentinin ele geçirilmesi dolayısıyla askeri birlikler ve komutanlara kutlama mesajı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 00:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 00:00
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        Putin'den Ukrayna'daki birliklerine kutlama mesajı
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        Rusya-Ukrayna Savaşı ikinci yılını doldurmaya yaklaşırken, Rusya Ukrayna'nın Avdiivka kentini ele geçirdi.

        Rus lider Putin, Avdiivka kentini ele geçiren Rus birlikleri ve komutanları kutladı.

        Putin, birlikler ve komutanlarla şu mesajı paylaştı:

        "Olağanüstü askeri faaliyetlerinizden ötürü, Avdiivka muharebelerine katılan sizin yönetiminizdeki tüm birliklere şükranlarımı sunuyorum"

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