HABERTURK.COM

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye İdlib’te yaşanan olaylara ilişkin video paylaşımında bulundu. Videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” mesajı veridi.

ABD Ankara Büyükelçiliği “Eye On Idlıb” yani “Gözler İdlib'in Üzerinde” başlıklı videosunu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı. Videolu mesajda "Suriye'de barışın tesis edilmesi ve sivilleri hedef alan Esed rejiminin uluslararası toplum nezdinde normalleşmesine karşı çıkmak için ABD'nin elindeki tüm gücü kullanacağı" belirtildi. Ayrıca videoda “NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız” dedi.

RUSYA'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımı sonrası Rusya'nın Ankara Rusya Büyükelçiliği'nden de bir paylaşım geldi.

"Takdiri size bırakıyoruz" başlığıyla paylaşılan görsellerde, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımından bir görüntü ve "Pentagon'dan YPG/PKK kontrolünde 10 bin kişilik bir birlik için 'bütçe' talebi" başlıklı bir haberin görseli yer aldı.