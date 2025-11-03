Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Rumeli Üniversitesi nerede? Rumeli Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        Rumeli Üniversitesi nerede? Rumeli Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

        İstanbul Rumeli Üniversitesi, 2015 yılında Balcı Vakfı tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı, çağdaş bilim anlayışıyla donatılmış, yenilikçi ve üretken bireyler yetiştirmektir. Üniversite, adını Osmanlı döneminde Balkanlar'a verilen "Rumeli" isminden alır. Bu isim, hem kültürel kökleri hem de tarihsel birikimi yansıtır. Kurulduğu günden bu yana Rumeli Üniversitesi, eğitimde kaliteyi esas alarak kısa sürede Türkiye'nin saygın vakıf üniversiteleri arasında yerini almıştır. Eğitim hayatına Silivri'deki kampüsünde başlayan kurum, ilk öğrencilerini 2016-2017 akademik yılında kabul etmiştir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 13:24 Güncelleme: 03.11.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rumeli Üniversitesi nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversitenin temelini oluşturan Balcı Vakfı, uzun yıllardır eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yürüten bir vakıftır. Bu birikim, Rumeli Üniversitesi’nin güçlü bir kurumsal yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Kuruluşundan itibaren öğrencilerini sadece mesleki bilgiyle değil, aynı zamanda etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamıştır.

        Rumeli Üniversitesi, kısa geçmişine rağmen birçok ulusal ve uluslararası iş birliğine imza atmıştır. Bilimsel araştırmalara, toplumsal projelere ve etkinliklere verdiği önemle dikkat çeker. Eğitimde yenilikçi yöntemler kullanan kurum, uygulamalı derslerle öğrencilerin aktif öğrenmesini destekler. Kuruluş felsefesine uygun olarak toplum yararını ön planda tutar ve bilgi üretimini eğitimin merkezine yerleştirir. Bu yaklaşımıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi, genç yaşına rağmen Türkiye’nin geleceğine yön veren dinamik bir eğitim kurumu olarak öne çıkmaktadır. Peki, Rumeli Üniversitesi hangi ilde? İşte detaylar.

        REKLAM

        RUMELİ ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

        İstanbul Rumeli Üniversitesi, Avrupa Yakası’nda, Silivri ilçesinde yer almaktadır. Üniversite, şehir merkezinin karmaşasından uzak, geniş bir kampüs alanı içinde modern bir eğitim ortamı sunar. 2015 yılında Balcı Vakfı tarafından kurulmuş olan kurum, kısa sürede Türkiye’nin saygın vakıf üniversiteleri arasında yerini almıştır. Marmara Denizi’ne yakın konumu, öğrencilerin ulaşım açısından elverişli bir bölgede eğitim almasına olanak tanır. Silivri, sakin atmosferiyle bilinen bir ilçedir. Bu durum, öğrencilerin derslerine yoğunlaşmasını kolaylaştırırken sosyal etkinlikler ve kampüs yaşamı açısından da dengeli bir ortam sağlar.

        Üniversitenin bulunduğu konum, İstanbul’un batısında, Tekirdağ sınırına yakın bir noktadadır. E-5 karayolu ve toplu taşıma bağlantıları sayesinde kentin diğer bölgelerinden kampüse ulaşım mümkündür. Eğitim anlayışı uygulamalı öğrenmeye dayalıdır. Bu sayede öğrenciler, mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürme imkânı bulur. Ayrıca üniversitenin sağlık, spor, mühendislik, psikoloji, diş hekimliği ve sanat gibi birçok farklı alanda fakültesi bulunur.

        REKLAM

        Denize yakın konumda bulunan kampüs, açık hava etkinlikleri, spor aktiviteleri ve öğrenci topluluklarıyla canlı bir atmosfer oluşturur. Rumeli Üniversitesi, bulunduğu semtin sakinliği ile İstanbul’un sunduğu kültürel çeşitliliği bir araya getirir. Bu yönüyle öğrencilerine hem şehir yaşamının avantajlarını hem de huzurlu bir eğitim ortamını aynı anda sunar. Eğitim kadrosu, alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek bir yaklaşımla dersler yürütülür. İstanbul Rumeli Üniversitesi, bulunduğu konum, çağdaş altyapısı ve öğrenci odaklı anlayışıyla gençlere hem mesleki hem kişisel gelişim için güçlü bir zemin sağlar.

        RUMELİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ ŞEHİRDE?

        İstanbul Rumeli Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük ve en köklü şehirlerinden biri olan İstanbul’da yer almaktadır. Üniversite, kentin batısında bulunan Silivri ilçesinde kurulmuştur. İstanbul’un hem tarihi hem de kültürel açıdan zengin yapısı, öğrenciler için geniş bir sosyal ve akademik ortam sunar.

        Üniversitenin Silivri’deki kampüsü, modern mimarisi, yeşil alanları, laboratuvarları ve spor tesisleriyle dikkat çeker. Öğrenciler, hem doğayla iç içe bir kampüs yaşamı sürer hem de İstanbul’un sunduğu çeşitlilikten faydalanabilir. Bu konum, başarıyı destekleyen huzurlu bir öğrenim ortamı oluşturur. Rumeli Üniversitesi, İstanbul’un dinamizmiyle Silivri’nin sakinliğini birleştirerek öğrencilere dengeli bir üniversite hayatı sunar.

        REKLAM

        RUMELİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLGEDE?

        İstanbul Rumeli Üniversitesi, Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Marmara Bölgesi, hem coğrafi konumu hem de ekonomik gücüyle ülkenin en gelişmiş bölgelerinden biridir. Bu bölge; sanayi, ticaret, ulaşım ve eğitim alanında Türkiye’nin merkezidir. Üniversitenin bulunduğu Silivri ilçesi ise İstanbul’un batısında, Marmara Denizi kıyısında yer alır. Bölge, deniz manzarası, geniş yeşil alanları ve sakin yaşamıyla öne çıkar. Bu özellikler, öğrencilerin şehir kalabalığından uzak ama İstanbul’un imkânlarından kopmadan eğitim almalarını sağlar. Marmara Bölgesi’nin ılıman iklimi, dört mevsimin dengeli yaşandığı bir ortam sunar. Bu durum, yıl boyunca kampüs etkinliklerinin düzenlenebilmesine olanak tanır.

        Silivri, tarih boyunca hem tarım hem de deniz ticaretiyle gelişmiş bir bölgedir. Günümüzde ise eğitim, sağlık ve turizm alanlarında büyümeye devam etmektedir. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin burada yer alması, bölgenin eğitim potansiyelini güçlendirmiştir. Üniversite kampüsü, araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve sosyal alanlarla donatılmıştır.

        REKLAM

        Rumeli Üniversitesi, öğrencilerinin farklı kültürlerle etkileşim kurmasını sağlar. Bölgedeki sanayi ve hizmet sektörleri, öğrencilere staj ve kariyer fırsatları sunar. Silivri’nin konumu, hem İstanbul’un dinamizmini hem de sakin kıyı yaşamını bir arada barındırır. Bu özellikler, Rumeli Üniversitesi’nin bulunduğu bölgeyi hem akademik hem sosyal açıdan avantajlı hale getirir. Üniversite, Marmara Bölgesi’nin ekonomik ve coğrafi zenginliğini eğitimle buluşturan önemli kurumlardan biri olarak öne çıkar.

        RUMELİ ÜNİVERSİTESİ HANGİ SEMTTE?

        İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan Silivri semtinde yer almaktadır. Silivri, Marmara Denizi kıyısında konumlanmış sakin bir yerleşim bölgesidir. İstanbul’un merkezine uzak olmasına rağmen, şehirle bağlantısı güçlü bir bölgedir. Geniş yeşil alanları, temiz havası ve huzurlu yapısıyla öğrenciler için ideal bir öğrenim ortamı oluşturur. Silivri, aynı zamanda deniz kenarındaki sosyal yaşam alanları, kafeleri ve yürüyüş yollarıyla dikkat çeker. Bu özellikleriyle Rumeli Üniversitesi’nin bulunduğu semt, eğitimle birlikte yaşam kalitesini de yükselten bir çevre sunar.

        Üniversite kampüsü, semtin gelişen altyapısıyla uyumlu biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca semt, yaz aylarında deniz turizmiyle canlanan bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle öğrenciler, eğitimlerinin yanında sosyal etkinliklere katılma fırsatı da bulur. Rumeli Üniversitesi’nin Silivri’de yer alması, hem akademik odaklanmayı hem de dengeli bir yaşam ortamını mümkün kılar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Habertürk Anasayfa