Rum Böreği malzemeleri neler? Rum böreği nasıl yapılır? soruları bu özel Ege lezzetini merak edenler tarafından araştırılıyor. Hamursuz şekilde patlıcanla yapılan Rum böreğinin tarifi şu şekilde:

RUM BÖREĞİ MALZEMELERİ

150 gr lor peyniri

1 yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı doğranmış dereotu

Tuz

1 kemer patlıcan

RUM BÖREĞİ TARİFİ

Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 cm kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek tuzlu suda bir süre bekletip kurulayın. Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayın. Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirin. Bir tavada iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartın. Kağıt havlu üzerinde yağı alındıktan sonra sıcak olarak yemek hazır.