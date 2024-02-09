Ruhsal rehberlik: Kişisel uyanış için ihtiyacınız olan 4 aşama
Maneviyat, çoğu insan için pek çok şey ifade edebilir. Ruhsal büyümeye nasıl yaklaşılması gerektiğini yönlendiren somut bir yöntem yoktur ancak insanlar, içsel potansiyellerini keşfetme ve daha anlamlı bir yaşam sürme arayışındadır. Bu noktada kişisel gelişim önemlidir. İşte, kişisel uyanış için ihtiyacınız olabilecek 4 aşama!
- 1
Uluslararası maneviyat merkezinin kurucusu Michael Beckwith'e göre, sürekli olarak içinden geçtiğimiz ve hayatlarımızdan anlamlı bir tatmin elde etmek için uygulamamız gereken manevi gelişimin 4 temel aşaması vardır. İşte, kendi kişisel gelişiminiz için bir barometre olarak kullanabileceğiniz aşamalara dair detaylar...
- 2
1. AŞAMA: BENİM İÇİN
Manevi gelişimin ilk aşaması mağduriyet olarak adlandırılır ve kişinin dünyayı kendisine karşı bir engel olarak gördüğü aşamadır. Kariyer, eğitim veya kişisel ilişkilerde yaşanılan zorlukların, ilerlememizin önünde adaletsiz bir engel olarak durduğunu düşünebiliriz. Bu aşamada, Michael Beckwith'e göre, "hayat bize karşı geliyor".
- 3
Yani bu aşamayı aşabilmek için yapılması gereken bu suçlamayı ortadan kaldırmaktır. Hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen belirli yapılar karşısındaki nefretimizi, harekete ve sorumluluğa dönüştürmemiz gerekiyor. Hayatımızın temel itici gücü olduğumuzda bu aşamada var olan öfke, çocuksu yenilgi ve işbirliği eksikliği aşamasını atlatabiliriz.
-
- 4
2. AŞAMA: BENİM TARAFIMDAN
Ruhsal gelişimin ikinci aşaması, kendimiz için derinden hayran olduğumuz bir yol yaratma potansiyelimizi anlamakla ilgilidir. Bu aşamada, karşılaştığımız engeller ne olursa olsun, bu engelleri suçlamak yerine sürükleyici gücümüzü devam ettirmeli ve kararlılığımız sayesinde ödüllendirildiğimizi görmeliyiz.
- 5
Bu aşamada mutluluğumuzun tek mimarı biziz ve kişisel başarılarımızla gurur duymalıyız. Bu noktada, ilk aşamadaki durağan ilerlemeyi geçmiş, hayatımız ve sonuçları hakkında yeni bir kavrayışa kavuşmuş durumda olmalıyız. Beckwith, bu durumu ''Ben yaptım! Bunu yapabilirim!'' ile açıklıyor.
- 6
3. AŞAMA: BENİM YOLUMLA
Ruhsal gelişimin üçüncü aşaması, ''benim aracılığımla'' şeklinde tanımlanır ve kendimizi evrenin sonsuz doğasına teslim etmemizle belirlenir. Yani, kişisel başarı aracılığıyla tatmin olma ihtiyacımızı karşıladıktan sonra; dünyanın geniş, karmaşık yapısı karşısında alçakgönüllü bir duruma geçeceğimiz bir aşamaya girebiliriz.
-
- 7
Bu bilinç düzeyine ulaşabilmek için kontrolü bırakmamız gereklidir. Yani, hikayelerimizi yazmak için kullandığımız kalemi terketmeliyiz ki anlatısal yayılmayı takdir edebilelim. Başka bir deyişle, kontrolü bırakarak yaşamın çok boyutlu yönlerini görmemize izin veririz.
- 8
4. AŞAMA: BENİM GİBİ
Ruhsal gelişimin son aşaması, 3. aşamada içinizden geçen daha büyük güçlerin aynı zamanda varlığınızı oluşturduğunun farkına varmaktır. Bu aşamada sadece güneşin parıldayan ışınlarına ve ayın rahatsız edici ışığına sığınmakla kalmıyoruz, bu olguları oluşturan enerjilerin de içimizde var olduğunu anlıyoruz.
- 9
Sınırsız evrenle yalnızca bağlantılı değil aynı zamanda bir olduğumuz bir gerçekleşme noktasına ulaşırız. Bu aşamaya doğa, ilahi ruhlar veya sanat gibi belirsiz güçlerden ayrılık hissimizi silerek ulaşabiliriz.
Kaynak: Mystical Raven
-