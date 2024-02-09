Ruhsal rehberlik: Kişisel uyanış için ihtiyacınız olan 4 aşama

1. AŞAMA: BENİM İÇİN

Manevi gelişimin ilk aşaması mağduriyet olarak adlandırılır ve kişinin dünyayı kendisine karşı bir engel olarak gördüğü aşamadır. Kariyer, eğitim veya kişisel ilişkilerde yaşanılan zorlukların, ilerlememizin önünde adaletsiz bir engel olarak durduğunu düşünebiliriz. Bu aşamada, Michael Beckwith'e göre, "hayat bize karşı geliyor".