17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, benzin fiyatlarındaki artıştan elde edilecek gelirin yarından itibaren dar gelirli vatandaşların hesabına yatırılacağını belirtti.
Asıl hedeflerinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım olduğunu dile getiren Ruhani, petrol satışının eskisi gibi olmadığını ve vergileri de ekonomik sorunlar nedeniyle artıramadıklarını ifade etti.
Ruhani, "Petrol satışımız kısıtlamalarla karşı karşıya, bu sorunlar olmasa da petrol parası ihtiyacı karşılamıyor. 2011 yılında 110 milyar dolar petrol gelirimiz vardı fakat şartlar bugün farklı." ifadelerini kullandı.
Benzinin ucuz olmasının komşu ülkelere kaçak satılmasına yol açtığını kaydeden Ruhani, "Benzinin ucuz olmasından asıl kazançlı çıkanlar kaçakçılar oluyor. Benzinin gerçek fiyatı 6 bin tümendir fakat biz bin 500 tümene satıyoruz." görüşünü paylaştı.
Ruhani, İran'da 2013'te günlük benzin üretimini 56 milyon litreden 107 milyon litreye çıkardıklarını hatırlatarak, "Önceleri benzin ithalatına milyarlarca dolar harcanıyordu şimdi ise kendi kendimize yetecek seviyeye geldik. Benzin tüketimi bu yıl günlük 97 milyon litreye çıktı ve eğer böyle devam etseydi 2021 yılında yeniden benzin ithal etmek zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı.
Gösterilere de değinen Ruhani, "Halkın itirazı bir haktır fakat itiraz ile anarşi farklı şeylerdir. Toplumun güvenliğinin bozulmasına izin vermemeliyiz." dedi.
Öte yandan, akşam saatlerinde Tahran Üniversitesinin bahçesinde gösteri düzenleyen öğrenciler, İnkılap Caddesi'nden geçen vatandaşlara eylem çağrısı yaptı ancak çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, öğrencilerin çıkmasına ve halkın toplanmasına izin vermedi.
İran lideri Ali Hamaney'in sabah benzin zammına destek vermesi ve güvenlik güçlerine de görevlerini yapması çağrısında bulunması üzerine polislerin tutumunun sertleştiği gözlendi.
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