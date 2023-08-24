Ruby Roman Üzümü Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Ruby Roman Üzümü Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Ruby Roman Üzümü Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Ruby Roman Üzümü Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Ruby Roman üzümü, dünya çapında meyve severler tarafından oldukça sevilen bir çeşittir. Ancak bu özel üzümün yetiştirilmesi, geleneksel üzüm çeşitlerine göre biraz daha fazla dikkat ve özen ister. Eğer siz de bu eşsiz lezzetin nasıl yetiştirildiğini merak ediyorsanız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Bu yazımızda, Ruby Roman üzüm fidanının nasıl yetiştirileceğini ve bakımının nasıl yapılacağını adım adım öğreneceksiniz.

Ruby Roman Üzümü Genel Özellikleri

Ruby Roman, 1990'larda Japonya'nın Ishikawa bölgesinde tanıtıldı ve o zamandan beri bu bölgede özenle yetiştirilmektedir. Bu üzüm çeşidi, yaklaşık 14 yıl süren bir geliştirme sürecinin sonucunda ortaya çıktı. Şimdi diğer özelliklerini inceleyelim:

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Ruby Roman'ın en belirgin özelliği büyük taneleridir. Bir tanenin ağırlığı genellikle 20 gramın üzerindedir, bu da onu diğer üzüm çeşitlerine göre oldukça büyük yapar.

Bu üzümün taneleri parlak kırmızı bir renge sahiptir. Tatlıdır ve yüksek şeker içeriğine sahip olduğu için oldukça lezzetlidir.

Ruby Roman, dünyanın en pahalı üzümlerinden biri olarak bilinir. Özellikle her yılın ilk hasadı, Japonya'da açık artırmalarda kilogram başına binlerce dolar gibi yüksek fiyatlara satılabilir. Bu fiyatlar 8 ila 10 bin dolar arasında değişebilmektedir.

Ruby Roman üzümlerinin pazarlanabilmesi için belirli standartlara uyması gerekmektedir. Örneğin, tane başına en az 20 gram ağırlığında olması ve şeker içeriğinin belirli bir yüzdenin üzerinde olması gibi.

Ruby Roman Üzüm Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Ruby roman üzüm fidanı sonbahar aylarının sonundan itibaren ilkbahar aylarının başına kadar olan sürede dikilebilir.

Ruby Roman Üzümü Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Ruby Roman, özgün tadı ve büyük taneli yapısıyla bilinen bir üzüm çeşididir. Yetiştirmesi biraz sabır ve özen gerektirir. Şimdi adım adım ruby roman üzüm fidanı nasıl yetiştirilir inceleyelim:

Uygun Yeri Seçin: Ruby Roman üzümü güneş alan bir yerde yetiştirilmelidir. Direkt güneş ışığı alan bir konum, meyvenin şeker içeriğini ve lezzetini artırır.

Toprak Hazırlığı: İyi drenajlı bir toprak tercih edilmelidir. Aşırı nem, köklerin çürümesine sebep olabilir. Toprağınızın pH seviyesi 6,0-7,5 arasında olmalıdır. Eğer toprağınız bu değerler dışındaysa, pH'ı dengede tutmak için toprağınıza kireç veya sülfür ekleyebilirsiniz.

Fidanın Dikilmesi: Dikimden önce fidanın kökleri suyla iyice yıkanmalıdır. Fidanın kökleri, toprağa tamamen gömülmelidir. Dikimden sonra, toprak suyla iyice nemlendirilmelidir.

Ruby Roman Üzümü Fidanı Dikim Aralığı

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Ruby roman üzüm fidanı özel ve özgün bir ağaçtır. Bu sebeple dikim aralığı da herhangi bir hastalığı önleme ya da hava akışını sağlama gibi nedenlerden dolayı doğru bir dikim aralığında olmalıdır. Bunun için fidanlar arası mesafe 3-4 metre olacak şekilde belirlenmelidir.

Ruby Roman Üzümü Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Ruby roman üzüm fidanı ilk dikildiği zamanlarda haftada 2-3 kez sulanmalıdır. Sulama dengeli ve düzenli olmalıdır. Yetişkin fidanların ise haftada bir kez sulanması yeterlidir.

Ruby Roman Üzümü Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Ruby roman üzüm fidanı ne zaman meyve verir sorusu bu ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir sorudur. Aslında doğru bakıldığında sağlıklı bir ruby roman üzüm fidanı üçüncü yılından itibaren meyve verecek duruma gelmiş olur.

Ruby Roman Üzüm Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Ruby roman üzüm fidanı Kasım ayının ortalarından başlanarak bölge ve rakıma göre Nisan ayının ortalarına kadar dikilebilir.

Ruby Roman Üzüm Fidanı Bakımı

Ruby Roman üzümü, lüks meyve kategorisinde olan ve benzersiz tat profiline sahip bir üzüm çeşididir. Ancak bu eşsiz lezzeti elde etmek için dikkatli bir bakım gerekmektedir. İşte Ruby Roman üzüm fidanının bakımıyla ilgili bilmeniz gerekenler:

Sulama: Ruby Roman üzümleri, özellikle ilk dikildiklerinde düzenli sulamaya ihtiyaç duyarlar. Ancak, aşırı sulama köklerin çürümesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Toprağın üst 2-3 cm'si kuruduğunda sulama yapın. Fazla sulamadan kaçının.

Budama: Burada budama tekniği diğer üzüm çeşitlerinden farklıdır. Budamada ilk yıl 1 ya da 2 ana sürgün bırakılır. Küçük salkımlar oluşmaya başladığında küçük olanlar çıkarılır ve her bir dalda 1-2 büyük salkım bırakılır. Bu bırakılan salkımlar özel bir çözeltiye batırılır. Üzüm salkımları büyümeye başladığında sadece salkımın üst kısmı bırakılır, alt kısmı kesilir. Bu süreç meyveler büyüdüğünde bir kez daha gerçekleşir. Ve salkımlarım üzeri yağmur ve güneşten korumak için kağıt bir şapkayla örtülür.

Beslenme: Fidanınıza baharda yavaş salınımlı bir gübre uygulayarak yeni büyüme dönemi için gerekli besinleri sağlamış olursunuz.

Hastalıklar ve Zararlılarla Mücadele: Ruby Roman üzümleri bazı mantar hastalıklarına ve zararlı böceklere karşı hassas olabilir. Organik pestisitler ve fungisitlerle düzenli olarak koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca, fidanları düzenli olarak zararlılar ve hastalık belirtileri açısından kontrol edin.

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