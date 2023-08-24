Portakal Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Portakal Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Portakal Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Portakal Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Portakal, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için vazgeçilmez bir meyvedir. Bu tatlı ve sulu meyvenin ağaçları, sıcak iklimlerde oldukça yaygındır. Ancak portakal ağacını başarılı bir şekilde yetiştirmek için bilmemiz gereken birkaç önemli nokta vardır. Bu yazımızda portakal fidanının ne zaman dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne kadar sürede büyüyeceğinden bakımına kadar her şeyi sizler için araştırdık.

Portakal Ağacı Genel Özellikleri

Portakal sedef otugiller ailesindeki farklı narenciye çeşitlerinin meyvesidir. Portakal ağaçları ılıman ve sıcak iklimleri sever. Portakal ağaçları, 3-8 metre arasında büyüyen yaprak dökmeyen ağaçlardır. Beyaz ve hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Meyveleri genellikle kışın olgunlaşır ve sulu, tatlıdır.

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Portakal Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Portakal fidanı ılıman iklimleri tercih eder. İdeal dikim zamanı sonbahar mevsimidir. Bu dönemde portakal fidanı kış boyunca yağmur suyundan yararlanarak iyi bir gelişim gösterecek ve meyve dönemi öncesi kökler güçlenecektir.

Portakal Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Portakal fidanı yetiştirmek, hem meyve verimliliği hem de estetik bir peyzaj için birçok insanın tercih ettiği bir süreçtir. Ancak, doğru sonuçları almak için bu süreçte bazı önemli adımları takip etmek esastır.

Fidan Seçimi: Sağlıklı bir portakal fidanı seçmek, başarılı bir yetiştiricilik için ilk adımdır. Köklerinin sağlam, yapraklarının canlı, yeşil ve hastalıksız olduğundan emin olun.

Konum: Portakal ağaçları bol güneşli alanları severler. Bu nedenle, gün boyu doğrudan güneş ışığı alabileceği bir yeri tercih edin.

Toprak Hazırlığı: Portakal ağaçları, hafif asidik ve iyi drene edilmiş toprakları tercih eder. Organik madde (kompost) ile toprağı zenginleştirerek fidanınız için en iyi başlangıç koşullarını sağlayın.

Dikim: Fidanı dikmeden önce, fidanın kök boyutunun iki katı genişliğinde ve derinliğinde bir çukur kazın. Fidanı çukura yerleştirin, köklerini düzgünce yayın ve toprakla doldurun. Dikim sonrası bolca suyla sulayın.

Portakal Fidanı Dikim Aralığı

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Portakal fidanları arasında en az 4-6 metre mesafe bırakılmalıdır. Bu, hava dolaşımını artırır ve hastalıkları önler.

Portakal Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Portakal fidanı ılıman iklimleri tercih ettiği için toprak sürekli nemli kalacak şekilde sulanma sıklığı ayarlanmalıdır. Bu sebeple genç fidanlar haftada 2-3 kez sulanmalıdır. Olgunlaştıkça, haftada bir kez sulamak yeterlidir.

Portakal Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Portakal fidanı ne zaman meyve verir sorusu bahçesinde portakal ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin merak ettiği bir sorudur. Portakal fidanı sağlıklı bir yapıdaysa ortalama 3-4 yıl içerisinde büyüyüp meyve vermeye başlayacaktır. Portakal fidanının tam anlamıyla meyve vermesi ise 10 yılı bulabilmektedir.

Portakal Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Portakal fidanının ideal dikim zamanı Eylül-Ekim ayları arasıdır.

Portakal Fidanı Bakımı

Portakal fidanının verimli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için özel bir bakıma ihtiyaç vardır. Aşağıda portakal fidanının bakımı için dikkate almanız gereken öneriler bulunmaktadır.

Sulama: İlk haftalar, fidanın kurumaması için toprak kurudukça sık sık sulama yapılmalıdır. Olgunlaştıkça, su ihtiyacı azalacaktır. Ancak yaz aylarında haftada bir derinlemesine sulama yapılması önerilir. Toprağın ıslak olmasından ziyade nemli kalması önemlidir. Fazla sulamadan kaçının.

Gübreleme: Portakal fidanları yılda en az iki kez, ilkbahar ve yaz başlangıcında olmak üzere gübrelenmelidir. Dengeli bir meyve ağacı gübresi veya azot açısından zengin bir gübre idealdir. Organik kompost veya koyun gübresi de toprak kalitesini artırmak için kullanılabilir.

Budama: Ölü, hasta veya zayıf dalları her zaman temizleyin. Budama, ağacın daha iyi meyve vermesine ve hava dolaşımını artırarak hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Genellikle kış sonu veya ilkbahar başında budama yapılır.

Zararlılar ve Hastalıklar: Yaprak bitleri, örümcek akarları ve beyaz sinekler gibi zararlılara karşı dikkatli olun. Organik böcek ilaçları veya neem yağı gibi doğal yöntemlerle zararlılara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Mantar enfeksiyonlarına karşı bakır bazlı fungisitler kullanılabilir.

Kış Koruma: Portakal fidanları dona karşı hassastır. Eğer don riski varsa, fidanı koruyacak örtüler kullanılmalıdır. Genç fidanları kışın soğuk rüzgarlardan korumak için bariyerler veya siperler oluşturabilirsiniz.

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