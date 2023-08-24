Palmiye fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Palmiye fidanı ne kadar sürede büyür?
Tropik iklimin simgesi olan palmiyeler, sadece deniz kenarında ya da sıcak bölgelerde değil, bakımına dikkat edildiğinde birçok farklı iklime sahip bölgelerde de yetiştirilebilir. Peki, palmiye fidanı nasıl yetiştirilir? Palmiye fidanı kaç günde bir sulanır? İşte detaylar...
Palmiyeler, sıcak yaz günlerinde gölgesinde serinlemeyi hayal ettiğimiz, egzotik ve zarif ağaçlardır. Fakat bu güzel ağaçların bakımı hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu yazımızda palmiye fidanının hangi ay dikileceğinden kaç günde bir sulanacağına, ne zaman meyve vereceğinden ne kadar sürede meyve vereceğine dair her şeyi bulacaksınız. İşte palmiye fidanı yetiştirme ve bakımına dair her şey...
Palmiye Ağacı Genel Özellikleri
Palmiye Aracaceae familyasını meydana getiren türlerin genel adıdır. Palmiyeler, genellikle tropik ve subtropik bölgelerde yetişen, uzun gövdeli ve geniş yapraklı bitkilerdir. Konik gövdeli olan palmiyelerin neredeyse hiç dalı yoktur. Bir gövdeden pek çok yaprak çıkmaktadır. 2500'den fazla türü bulunmaktadır. Bazı türler sadece birkaç metre yüksekliğe ulaşırken, bazıları 30 metreye kadar büyüyebilir.
Palmiye Fidanı Ne Zaman Dikilir?
Palmiye fidanı dikimi için sert kış izlerinin tamamen geçmesi gerekir. Bu sebeple bahar ortası en ideal dikim zamanıdır. Diğer yandan kapalı kök yapısından fidan tercih ederseniz yılın 12 ayı palmiye fidanınızı dikebilirsiniz.
Palmiye Fidanı Nasıl Yetiştirilir?
Palmiye fidanları, tropik ve subtropik bölgelerin simgesi olup, özel bir çekiciliğe sahiptir. Ancak bu egzotik görünüme sahip ağaçları evde ya da bahçede yetiştirmek bazı özel bakım yönergelerini gerektirir.
Palmiye Fidanı Dikim Aralığı
Palmiye fidanı dikim mesafesi büyüme yapılarına göre doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. Bu nedenle fidanlar arası dikim aralığı 4-5 metre olacak şekilde belirlenmelidir.
Palmiye Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?
Palmiye fidanında toprak kurudukça sulama yapılmalıdır. Genellikle haftada bir kez sulama yeterli olacaktır, ancak yazın sıcak günlerinde daha sık sulama gerekebilir.
Palmiye Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?
Palmiye fidanı yavaş büyür. Türüne bağlı olarak, genç fidanlar yılda 30 cm ila 1 metre arasında büyüyebilir.
Palmiye Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?
Palmiye fidanı çeşitli türleriyle geniş bir yayılım göstermektedir. Hindistancevizi ya da hurma gibi türler palmiye ağacının meyve veren türlerindendir. Bu türler ortalama 7-8 yıldan sonra meyve vermeye başlar. Diğer yandan süs bitkisi olarak yetiştirilen palmiye fidanı türleri de bulunmaktadır. Süs bitkisi olarak yetiştirilen palmiye fidanları ise insanlar için yenilebilir meyveler üretmezler.
Palmiye Fidanı Hangi Ay dikilir?
Palmiye fidanı nisan ayından itibaren haziran ayı sonuna kadar dikilebilir. Dikim zamanında ilkbahar don riskinin geçmesini beklemek önemlidir.
Palmiye Fidanı Bakımı
Palmiye fidanları, sadece tropikal bölgelerde değil, pek çok farklı iklimde de yetişebilen dayanıklı ve göz alıcı bitkilerdir. Ancak, doğru bakım uygulamalarıyla daha sağlıklı, canlı ve estetik bir görünüme kavuşturabilirsiniz. İşte palmiye fidanının bakımı hakkında bilmeniz gerekenler: