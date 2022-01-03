Güncel fiyatlarıyla küplerinin sayısını artıramadığını söyleyen Deveci, "Daha önce Cem Yılmaz, Ozan Güven, Kobe Bryant gibi birçok kişinin portresini yaptım. Şu an elimde 520 küp var. Tabi küp sayısı arttıkça portreler daha net ve güzel işler çıkar ama güncel fiyatlarıyla sayıyı artırmakta zorlanıyorum. Şu anki dünya rekoru 86 bin küple Çin'de kırılmış. Hedefim, 100 bin küple dünya rekoru kırmak. Hem ülkemize bir katkı olsun hem de güzel bir anıt olsun isterim. 100 bin küpün boyutu 13 metreye 27 metre" diye konuştu.