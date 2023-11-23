Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Rubai Nedir? Nazım Biçimi Olan Rubai Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

        Rubai nedir? Nazım biçimi olan rubai ne demek, özellikleri ve örnekleri neler?

        13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı nazım biçimi kullanılmıştır. Bu nazım biçimleri, dizelerin yapıları, aruz ölçüleri, kafiye düzenleri ve şiirde işlenen konulara göre ayrılırlar. Peki bu nazım biçimlerinden biri olan rubai nedir? Rubai nazım biçiminin özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve rubai örneklerini sizler için hazırladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rubai nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Divan edebiyatına İran’dan geçen bir nazım biçimi olan rubai, Arapça kökenli bir sözcük olup kelime “dört, dörtlük” anlamına gelmektedir. Edebiyatta aruz ölçüsüyle yazılan ve dört dizeden yani tek bentten oluşan şiirlere rubai denir.

        Rubai Nedir?

        “Dü-beyt”, “çehar mısra” ve “çâr mısra” terimleriyle de karşımıza çıkan rubai, Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan, İran edebiyatından edebiyatımıza geçmiş bir nazım biçimidir. Tek bentten yani dört dizeden oluşur. Rubailerde genellikle tasavvuf, felsefe, aşk, ölüm gibi konular işlenir. Rubailer dört mısradan oluştukları için şairin söylemek istedikleri, sanat ve üslubun gölgesinde kalmaz. Rubailer de Divan edebiyatının diğer nazım biçimleri gibi aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Rubai, ahreb ve ahrem adları verilen iki grup vezinle yazılır. Bu vezniler sayesinde diğer bentle kurulan nazım biçimli olan kıt’adan ayrılır. Ahreb veznileri mefûlü ile, ahrem vezinleri ise mefûlün ile başlayan vezinlerdir. 12’si ahreb, 12’si ahrem olmak üzere rubailerin toplamda 24 vezin kalıbı bulunur. Rubailerde, Halk edebiyatındaki manilerdeki gibi genelde birinci, ikinci ve dördüncü dizeler kendi içlerinde kafiyelidir. Üçüncü dize ise serbesttir.

        Şarkı nedir?
        Şarkı nedir?
        REKLAM

        Rubai Özellikleri nelerdir?

        • Dört dizeden oluşur.
        • Kafiye düzenleri genelde aaxa şeklindedir.
        • Rubailer sıklıkla olmamakla birlikte aaaa kafiye düzeninde de yazılabilir. Aaaa kafiye düzenindeki rubailere "ruba'-i musarra" ya da "terane" adı verilir.
        • Rubailer, kendilerine özgü aruz vezinleriyle yazılır.
        • Bu aruz vezin gruplarına ahrem ve ahreb denir.
        • İlk iki dize, asıl verilmek istenen fikre okuyucuyu hazırlar.
        • Asıl verilmek istenen fikir ve tema üçüncü veya dördüncü dizede verilir.
        • Dört dize, tek bentten oluştuğu için mahlas barındırmazlar.
        • Rubailerde tasavvuf, felsefe, aşk, ölüm gibi konular işlenir.
        • Rubai nazım biçiminin orijini İran edebiyatıdır.
        • Divan edebiyatında gazel veya kaside kadar sık kullanılan bir nazım biçimi değildir.
        • Rubai nazım biçiminin İran edebiyatındaki en büyük temsilcisi Ömer Hayyam’dır.
        • Mevlana’nın Farsça olarak kaleme aldığı tasavvufi rubailer, bu nazım biçiminin Anadolu’da ve Divan edebiyatında yayılmasına katkı sağlamıştır.
        • Rubai nazım biçiminin Divan edebiyatındaki temsilcileri Fuzuli, Kara Fazlî, Azmizâde Haletî, Nef’i ve Nâbi’dir.
        • Rubai nazım biçiminin sonraki temsilcileri ise Yahya Kemal Beyatlı ve Arif Nihat Asya’dır.

        Rubai Örnekleri Nelerdir?

        REKLAM

        İran edebiyatındaki en büyük rubai temsilcisi Ömer Hayyam’a ait çeviri bir rubai örneği aşağıdaki gibidir,

        Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili

        Bir başkasına tutulmuş, o da dertli;

        Derdimin dermanı kendi derdinde:

        Hekim hasta olunca kime gitmeli?

        Edebiyatımızda hem divan edebiyatında hem de sonrasındaki dönemlerde birçok rubai örneği verilmiştir. Bunlardan sizler için derlediklerimiz aşağıdaki gibidir,

        Yâ Rab dilimi sehv ü hatâdan sakla

        Endîşemi tezvîr ü riyâdan sakla

        Basdım reh-i vâdî-i rübâîye kadem

        Ta'n-ı hâr-ı nâdân-ı dü-pâdan sakla

        Nef’i

        Ey feyz-i vücud şahid-i cûd sana

        V’ey şâhid-i cûd her ne mevcud sana

        Ümmîd-i kabul-i i’timad-i keremin

        Merdûdunu etmiş yine merdûd sana

        Fuzuli

        Dünyâda ne ikbâl ne servet dileriz

        Hatta ne de ukbâda saâdet dileriz

        Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde

        Yâranla tarab yâr ile vuslat dileriz

        Yahya Kemal Beyatlı

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa