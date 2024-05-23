'RU'nun galası yapıldı

"BU GALAYI 1.5 YIL BEKLEDİK"

'Reyan' adlı karakteri canlandıran Meryem Uzerli; "Reyan evliliğinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Yeni bir aşk yaşamaya başlıyor ve kendi duygularına karşı savaşıyor. Çok heyecanlı, çok dram dolu bir dizi; çok güldüğümüz anlar da var. Ekipçe çok heyecanlıyız, bu galayı 1.5 yıl bekledik" şeklinde konuştu.