'RU'nun galası yapıldı
Başrolünde Meryem Uzerli'nin olduğu GAİN'in yeni dizisi 'RU'nun galası Ortaköy'deki Feriye'de yapıldı
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Meryem Uzerli'nin başrolünü üstlendiği, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel gibi başarılı oyuncuları buluşturan 'RU' dizisinin galası Ortaköy'deki Feriye'de yapıldı. 'RU', 24 Mayıs'ta ilk kez ve sadece GAİN izleyicisiyle buluşacak.
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Dizi ekibi galada büyük bir davetli topluluğu eşliğinde dizinin ilk iki bölümünü izledi, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"BU GALAYI 1.5 YIL BEKLEDİK"
'Reyan' adlı karakteri canlandıran Meryem Uzerli; "Reyan evliliğinde bazı sıkıntılar yaşıyor. Yeni bir aşk yaşamaya başlıyor ve kendi duygularına karşı savaşıyor. Çok heyecanlı, çok dram dolu bir dizi; çok güldüğümüz anlar da var. Ekipçe çok heyecanlıyız, bu galayı 1.5 yıl bekledik" şeklinde konuştu.
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Burak Berkay Akgül, "Canlandırdığım 'Uzer' sıra dışı bir karakter. Uzer gibi insanları çok görmüyoruz, fark etmiyoruz ama onların dünyası bambaşka; bunu bölümler ilerledikçe göreceğiz" diye ekledi.
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Zafer Algöz ise "Benim için enteresan bir deneyimdi, hayatımda ilk kez bir aşçıyı oynadım. Hepimiz oynarken çok zevk aldık, bize verilen rollerin hakkını vermeye çalıştık. Umut ediyorum ki dizimizi izleyenler zevk alır" ifadelerini kullandı.
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"SINIRLARI ZORLAMAYI SEVEN BİR OYUNCUYUM"
Dizide Burak Berkay Akgül'ün, canlandırdığı Uzer'in annesi rolünde izlediğimiz Şevval Sam, "Ben sınırları zorlamayı seven bir oyuncuyum. Yaşlı, ölmek üzere olan bir kadını canlandırıyorum" dedi.
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Hikâyesiyle çok konuşulacak MED Yapım imzalı 'RU', 38 yaşındaki Reyan ile 18 yaşındaki Uzer'in sıra dışı aşkını konu alıyor. 'RU'nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak ile birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstleniyor. Çekimleri Urla'da gerçekleştirilen dizi 8 bölümden oluşuyor.