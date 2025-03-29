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        Haberler Gündem Medya RTÜK: Hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

        RTÜK: Hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:16
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        RTÜK: Görevimizin başındayız
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        Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paşlaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Günlerdir “özgür basın” nutukları atanların riyakârlığını bir kez daha gördük! Televizyonların yayın akışına müdahale ederek “son 2 dakika, son 3 dakika” diyerek kendilerini yayınlamayan kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler, basın özgürlüğünden söz edemez! Ülkemizin gözbebeği olan yerli ve millî medya kuruluşlarımız ile özel ve kamu teşebbüslerini boykot adı altında hedef göstermek, bu kurumlarda çalışan binlerce emekçiyi ve ailelerini doğrudan hedef almak, özgürlük değil en hafif tabirle baskıdır, zulümdür! Bu söylemlerin canlı yayınlarla ya da sonradan haberler, alt yazılar veya bant yayınları aracılığıyla yayılması ise açıkça suçtur! Her ne olursa olsun, RTÜK olarak görevimizin başındayız! Her türlü baskı, hakaret ve tehdide rağmen, hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz! Tüm baskılara rağmen yayın akışını değiştirmeyen ve basın özgürlüğünü savunan medyamıza teşekkür ederiz. Bu tutumları, demokrasimizin ve halkımızın doğru bilgilendirilmesinin teminatıdır. Hiç kimse, hiçbir kurum-kuruluş bir grubun, zümrenin veya siyasi oluşumun sözcüsü ve emir eri değildir.

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