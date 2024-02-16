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        RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Aşk Adası' isimli yapımla ilgili ön incelemenin yapıldığını, toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade edilmeyeceğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 00:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 00:39
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        RTÜK Başkanı Şahin'den 'Aşk Adası' açıklaması
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        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya başta olmak üzere bazı basın organlarında tartışılan 'Aşk Adası' isimli bir yapımla alakalı gerekli ön inceleme Üst Kurulumuz tarafından yapılmıştır. Üst Kurul Başkanlığı, bir dijital medya platformunda yayınlanacağı belirtilen yapımla alakalı yapmış olduğu araştırmada, tanıtım fragmanının ilgili seç-izle platformu tarafından yayınlanmadığını belirlemiştir. RTÜK, program fragmanının bahse konu dijital yayıncının bilgisi dışında yapımcı firmanın kendi sitesinden onay alınmadan yayınladığını tespit etmiştir" ifadelerine yer verdi.

        İHA'nın haberine göre; toplumsal ve kültürel değerlerle bağdaşmayan hiçbir yapıma müsaade etmeyeceklerini kaydeden Şahin, "RTÜK'ün konuyu yakından takip ettiğinin bilinmesini önemle kamuoyuna arz ederiz" dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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