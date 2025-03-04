"RSV" enfeksiyonundan entübe edilen bebek, 21 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Oktay ve Hatice Kalender çiftinin 3 aylık kızları Meyra, babası ile soğuk algınlığı şikayeti yaşamaları üzerine kentteki bir hastaneye başvurdu.

Durumları giderek ağırlaşan baba ve kız, ileri tetkik ve tedavi için Trabzon'a yönlendirildi.

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Bu süreçte sağlık durumları daha da kötüleşen baba, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kızı Meyra ise Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda 10 gün entübe edilmesinin ardından yeniden sağlığına kavuşan Meyra bebek, 21 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise çıkarıldı.

Akciğerindeki iltihaplanma nedeniyle ameliyat olan baba Oktay Kalender'in tedavisi ise devam ediyor.

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Virüs nedeniyle eşinin de hastanede yatarak tedavi gördüğünü aktaran Hatice Kalender, kızının yoğun bakım sürecinin bittiğini söyledi.

Hastalığı ilk olarak 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklarında yaşadıklarını dile getiren Kalender, "Bu süreçte eşimde en baştan beri geniz akıntısı şikayeti vardı. Meyra ile eşim aynı zamanda hastalandılar. Diğer iki çocuğum iyileşti, hastalığı rahat atlattı. Baba ile Meyra'yı bu hastalık bayağı bir ağır etkiledi" dedi.

"SÜRECİN BU ŞEKİLDE OLACAĞI HİÇ AKLIMIZA GELMEMİŞTİ"

Kalender, eşinin söz konusu hastalık nedeniyle ameliyat olduğuna değinerek, şöyle devam etti: "Akciğerindeki o iltihaplı kısım çürümeye başladığı için akciğerin bir kısmını aldılar. Şu anda onun da tedavi süreci devam ediyor. Yetişkinleri bile bu kadar ağır düşürebilen bir hastalık söz konusuyken, küçüklere ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Sürecin bu şekilde olacağı hiç aklımıza gelmemişti. Birden öksürüğü derinleşti."

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İnsanların bu gibi sağlık sorunlarını ihmal etmemesi gerektiğine işaret eden Kalender, "Meyra buraya geldiğimizde çok kötüydü, kalbi bile durmuştu. Şu an çok şükür iyi. Zor bir süreçti, hem baba hem bebek evde iki tane daha çocuğun olması. Omuzlarımda büyük bir yük vardı ama o iyiye doğru gittikçe o yük artık hafifliyor" diye konuştu.

Kalender, eşinin sağlık durumunun da her geçen gün daha iyiye gittiğini sözlerine ekledi. KTÜ Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Türe ise RSV'nin özellikle kış döneminde salgın ile çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olabilen bir virüs olduğunu söyledi. Meyra bebeği de RSV nedeniyle 21 gün önce yoğun bakıma alarak 10 gün entübe şekilde takip ettiklerine dikkati çeken Türe, sözlerini şöyle sürdürdü: "Respiratuar Sinsityal Virüs hastalarda grip benzeri bulgular yapabilirken, hafif seyirli burun akıntısı, ateş, öksürük gibi bulgular yapıp kendiliğinden düzelirken, bazı hassas popülasyonlarda da ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Özellikle prematüre doğan çocuklar, küçük çocuklar, kronik akciğer ya da kalp hastalığı olan hastalar bu virüse, enfeksiyona karşı daha hassas gruptur. Bunların biraz daha dikkatli olması gerekiyor." "YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARIYORUZ" Türe, Meyra bebeğin yaşı küçük olduğu için çok ağır bir tabloyla kendilerine geldiğini dile getirerek, "Uzun dönem entübe yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an şifa ile hastayı yoğun bakımdan çıkarıyoruz" ifadesini kullandı. Virüsün çok kolay bulaşabildiğine dikkati çeken Türe, şunları kaydetti: "Özellikle bu hassas grupların kış döneminde, salgın dönemlerinde hasta kişilerle temas etmemesi, kalabalık yerlere girmemesi gerekiyor. Bu virüs yüzeylerde masa ve kapı kolu gibi yerlerde saatlerce canlı kalabiliyor. O yüzden genel enfeksiyon tedbirlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Kendiliğinden grip benzeri bulgular iyileşebilirken, solunum sıkıntısı olan, hızlı hızlı soluyan, hırıltılı solunumu ve halsizliği bulunan çocukların da aileler tarafından mutlaka doktora götürülmesi gerekmekte." Doç. Dr. Esra Türe, RSV'nin her sene kasımda başlayıp, nisan sonuna kadar devam eden bir enfeksiyon olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde yaygınlığı artıyor. Bu sene biraz daha fazla gördük ve ağır hastalarımız da biraz daha fazla oldu. O yüzden enfeksiyon tedbirlerine, kalabalık yerlerde bulunmamaya dikkat etmek gerekiyor" dedi.