Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Olympiakos maçı için artık nefesler tutuldu. Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı için Olympiakos karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, adını yarı finale yazdırmak için Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u kendi sahasında konuk edecek. Bu zorlu mücadelede Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Büyük bir heyecanla beklenen kritik karşılaşma öncesinde "Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını haberimizde derledik. İşte, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçının ekranlara geleceği kanal...
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk etmeye hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 2-1'le galip gelen sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki zorlu mücadele öncesi moral buldu. Peki, Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, konuya dair detaylar...
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FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos ile 18 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de rövanş maçına çıkacak. Zorlu mücadele Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
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FENERBAHÇE - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Olympiakos maçının yayıncı kuruluşu belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarının Exxen’de olması sebebiyle mücadelede bu platform üzerinden canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Olympiakos rövanş maçının şifresiz olarak izlenebileceği bir platform ise bulunmuyor.
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalde Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı- lacivertliler tek farklı galibiyet alması durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Olympiakos ise galip gelmesi ya da beraberlik olması halinde tur atlayan takım olacak.
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KADIKÖY'DE KAZANDIĞI 6 MAÇTA 23 GOL ATTI, 4 GOL YEDİ
İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında ortaya koyduğu istatistikle dikkati çekiyor.
Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Taraftarının önünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
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