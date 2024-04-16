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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'ne Erden Timur'la katılacak - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'ne Erden Timur'la katılacak

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün gerçekleştirilecek Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'la katılmayı planlıyor

        Giriş: 16.04.2024 - 11:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:41
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        Özbek, Kulüpler Birliği'ne Timur'la katılacak
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        Kulüpler Birliği Vakfı bugün TFF'nin seçimli genel kurul kararı başta olmak üzere birçok konuyu görüşmek üzere toplanıyor.

        Süper Lig kulüplerinin başkan düzeyinde katılım göstermesinin beklendiği toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile katılacak.

        Bir kesim bu hamleyi, Erden Timur'un yeni yönetimde yer alacağı şeklinde yorumlarken bir kesim ise lider durumdaki Galatasaray'ın başarısındaki aslan payının nişanesinin tesliminin olduğunu düşünüyor.

        YÖNETİM KARARI İÇİN KRİTİK TARİH 3 MAYIS

        İki sezondur sarı-kırmızılıların futbolunun başında olan Timur'un Galatasaray'da yeniden adaylığa hazırlanan Özbek'in listesinde yer alıp almayacağı konusunun 3 Mayıs'a kadar netleşmesi beklenmiyor.

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