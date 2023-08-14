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        Haberler Para Rota Portföy'den Evren Üçok ile ortaklık duyurusu - Para Haberleri

        Rota Portföy'den Evren Üçok ile ortaklık duyurusu

        Rota Portföy, Trendyol Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ile ortaklığa gittiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 16:53
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        Rota Portföy'den Evren Üçok ile ortaklık duyurusu
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        Portföy yönetim şirketi Rota Portföy, Trendyol Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ile ortaklığını duyurdu.

        Rota Portföy'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye ve yakın coğrafyanın önde gelen e-ticaret platformu olan Trendyol'un Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok, köklü girişimcilik deneyimiyle Rota Portföy'ün mevcut dinamik yapısının uluslararası standartlarda bir organizasyon ve lider bir finans şirketi olarak şekillenmesinde büyük fayda sağlayacak" denildi.

        Evren Üçok, ortaklıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de portföy yönetimi sektörünün büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyorum. Bu sektörde mükemmel bir liderliğe ve yetenekli bir ekibe sahip olan Rota Portföy'ün ortağı olmaktan heyecan duyuyorum. Bu sektördeki olanaklar beni heyecanlandırıyor ve birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

        'HEDEFLERİMİZLE MÜKEMMEL ÖRTÜŞÜYOR'

        Rota Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise, "Yeni ortağımız olarak Evren Üçok'u ismini duyurmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim" dedi. "Trendyol'un kurucu ortağı olarak istisnai geçmişi ve hem finans, hem de teknoloji sektörlerindeki kapsamlı deneyimleri, şüphesiz ki pazardaki konumumuzu güçlendirecektir. Evren'in stratejik düşünme kabiliyeti ve girişimci ruhu, hedeflerimizle ve vizyonumuzla mükemmel örtüşüyor. Birlikte yeni zirvelere ulaşmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı

        'SUNDUĞU OLANAKLAR BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

        Rota Portföy Kurucu Ortağı Uğur Ayaydın, "Evren Üçok'un Trendyol'u lider bir e-ticaret platformu haline getirirken elde ettiği başarıları, olağanüstü liderliğinin bir kanıtıdır. Uzmanlığı, şirket stratejilerimizi şekillendirmede ve Rota Portföy'de inovasyonu yönlendirmede etkili olacaktır. Bu ortaklığın müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımız için sunduğu olanaklar bizi heyecanlandırıyor" dedi.

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