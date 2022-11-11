HABERTURK.COM

Rota Portföy Yönetimi, birinci kuruluş yılında, gayrimenkul yatırım fonu kurarak yenilikçi hizmet ve ürünlerine birisini daha ekledi.

Fonun kuruluşu amacıyla Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan'ın yanı sıra Borsa İstanbul Genele Müdürü Korkmaz Ergün, Sermaye Piyasası Birliği Başkanı İbrahim Öztop da katıldı.

Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, fonun temel yatırım stratejisini "Değer artışı kazancı, alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, iş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, fabrika, park, otopark, yurt, hastane, okul ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule ve gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapmak" olarak sıraladı.

VATANDAŞLIK HAKKI DA TANINIYOR

Eraslan satışa sundukları Rota Portföy Birinci Gayrimenkul Fonu'nun öncelikli olarak ticari gayrimenkullere kira geliri elde etmek ve değer artış kazancı elde etmek amacıyla yatırım yapacağını aktardı. Eraslan, "Fon, ülkemiz gayrimenkul sektörünün geleceğine güvenen yabancı yatırımcılara bu sektörün yarattığı fırsatlarından yararlanma imkânı vermeyi hedeflemektedir. İlave olarak Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancı yatırımcılar, 500 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden fona yatırım yapmaları durumunda bu imkândan yararlanabilecektir. Bu konuda işbirliği yapılan Sarmentum firması yabancı yatırımcılara vatandaşlık edinimi konusunda uçtan uca hizmet vermektedir" diye konuştu.

Deneyimli ve uzman kadroya sahip olduklarını vurgulayan Eraslan, "Yatırımcılara katma değerli ürünler sunan Rota Portföy, Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu’yla da sektörde yenilikçi ve yatırımcı dostu ürünler sunma yaklaşımını sürdürmektedir" dedi.