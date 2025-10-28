Habertürk
        Rossmann Türkiye, 15. yılında 43 ilde 208 mağazaya ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Rossmann Türkiye, 15. yılında 43 ilde 208 mağazaya ulaştı

        Kişisel bakım ve kozmetik zinciri Rossmann, Türkiye'deki 15'inci yılında büyüme stratejisini, sürdürülebilirlik projelerini ve yeni yatırım planlarını paylaştı. Şirketin Ticari Genel Müdürü Hakan Ejder, markanın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmek için çoklu kanal stratejisiyle ilerlediklerini belirtti. Ejder, 2024'te 158 milyar TL büyüklüğe ulaşan güzellik pazarının, 2025 sonunda 200 milyar TL'yi aşmasının beklendiğini ifade etti

        Giriş: 28.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:39
        Güzellik pazarı 200 milyar TL'yi aşıyor
        Türkiye'deki 15. yılını kutlayan Rossmann'ın Genel Müdürü Hakan Ejder, şirketin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

        "GÜZELLİK PAZARI 200 MİLYAR TL'Yİ AŞIYOR"

        Ejder, Türkiye’nin genç nüfusu ve dijitalleşmeye yatkın tüketici profiliyle Rossmann dünyasında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. 2024’te 158 milyar TL büyüklüğe ulaşan güzellik pazarının, 2025 sonunda 200 milyar TL’yi aşmasının beklendiğini ifade eden Ejder, “Rossmann olarak bu büyümenin üzerinde bir performans gösteriyoruz. Türkiye’de 43 ilde 208 mağazaya ulaştık, yıl sonuna kadar 8 mağaza daha açacağız” dedi.

        Türkiye'deki pazarla ilgili konuşan Ejder, "Nielsen tarafından yayınlanan 2025 yılı eylül ayına kadarki büyüme rakamlarına baktığımızda; bir önceki yıla göre parfümeri kanalı %32 ve toplam Türkiye pazarı ise %41 büyümüş. Online ise %54 ile en fazla büyüyen kanal durumunda. Biz Rossmann olarak bu üç kanalın büyümesinin de üzerinde büyüyerek pazardan aldığımız payı arttırmaya devam ediyoruz. En çok ciroyu yaptığımız iki kategorimiz; kişisel bakım ve cilt bakım ürün grupları. Adette en çok sattığımız ürünler Argan Yağlı Saç Kürü ve Cam Temizleyici Köpük ürünlerimiz" ifadelerini kullandı.

        Rossmann'ın global cirosunun 2024'te 15 milyar euro'ya ulaştığını belirten Ejder, "Türkiye'de kendi hedeflerimize göre sürdürülebilir şekilde büyüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı büyüyeceğiz" dedi.

        "ALMANYA SOFT, TÜRKİYE CANLI RENKLERİ TERCİH EDİYOR"

        Şirketin ana merkezi Almanya ile Türkiye'deki tüketim alışkanlıklarını karşılaştıran Ejder, "Türkiye’de trend takibi var. Almanya’da talep tahmin edilebilir, genelde benzer ürünleri satın alıyorlar. Türkiye’de sosyal medya etkili. Almanya soft, Türkiye canlı renkleri tercih ediyor. Türkiye’de promosyona duyarlılık var" diye konuştu.

        2024 yılında İstanbul Çayırova’daki merkeze ek olarak Ankara Akyurt’ta ikinci lojistik merkezini devreye alan Rossmann Türkiye, toplam depolama kapasitesini 30 bin metrekareye çıkardı. Şirketin çalışan sayısı 2 bini aşarken, çalışanlarının yüzde 72’si kadınlardan oluşuyor.

        Ejder, bu yıl sonuna doğru “Mağaza Müdürü Yetiştirme Programı”nı başlatacaklarını belirterek, “Bu proje ile hem içeriden yönetici yetiştireceğiz hem de perakende sektörüne katkı sağlayacak Rossmann Perakende Akademisi’nin temellerini atmış olacağız” dedi.

        Rossmann Türkiye, 200’üncü mağazasında ilk kez uyguladığı “Coffee Corner” konseptini yeni mağazalarda da yaygınlaştıracak. Laudatio ve Enerbio markalı kahvelerin satışa sunulduğu konseptte, Rainforest Alliance ve Fairtrade sertifikalı ürünlerle sürdürülebilir kahve deneyimi sunuluyor. Coffee Corner bulunan mağazalarda çay ve kahve satışlarının yaklaşık iki katına çıktığı açıklandı.

        E-ticaret yatırımı ve yeni depo

        Rossmann, e-ticaret operasyonlarını güçlendirmek için Aydın Söke’de yeni bir depo açtı. Bu merkezden günde 35 bin ürün sevkiyatı yapılabiliyor. Siparişlerin yüzde 95’ini 24 saat içinde kargoya vermeyi hedefleyen şirket, online kanalın payını çift hanelere çıkarmayı planlıyor. Rossmann’ın fiziksel mağazalarda satılan tüm ürünleri çevrimiçi kanalda da yer alıyor.

        15. yıl projesi: “Bugün İyilik Zamanı”

        Rossmann, 15’inci yılı kapsamında OGEM-VAK iş birliğiyle “Bugün İyilik Zamanı – BİZ” adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Proje kapsamında çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerle birlikte Türkiye’ye fidan bağışında bulunulacak.

        Rossmann, son iki yılda 51 yeni mağaza açarken, 2026 itibarıyla yeni mağaza konseptini Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. Ejder, “Yeni konsept mağazalarımızda müşterilere farklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

