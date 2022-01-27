İzmir'de yurt dışından yayın yapan bir medya kuruluşuna, yüzünü poşuyla kapatarak röportaj veren göçmen kaçakçısı, polis ekiplerinin 'sanal devriye' takibiyle yakalandı. Göçmen kaçakçısını kaşlarının arasındaki yara izinin ele verdiği öğrenildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyeti kapsamında, Irak merkezli yayın yapan bir medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında videonun çekildiği yerin Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan yabancı uyruklu Abdülhalik A.'yı (37) Konak ilçesindeki Basmane semtinde kıskıvrak yakaladı.
YARA İZİNDEN TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri tarafından Abdülhalik A.'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırılırken, şüphelinin görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan zanlının ifadesi üzerine Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen baskında, İ.A. ve M.Ş.G. adlı iki şüpheli de gözaltına alındı.
ARAMADA LASTİK BOT VE POŞU ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler tarafından adreste yapılan aramalarda, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve M.Ş.G. savcılıktan salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülhalik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!