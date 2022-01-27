İHA

İzmir'de yurt dışından yayın yapan bir medya kuruluşuna, yüzünü poşuyla kapatarak röportaj veren göçmen kaçakçısı, polis ekiplerinin 'sanal devriye' takibiyle yakalandı. Göçmen kaçakçısını kaşlarının arasındaki yara izinin ele verdiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyeti kapsamında, Irak merkezli yayın yapan bir medya kuruluşunun sitesinde yer alan göçmen kaçakçılığı konusundaki video röportajı incelemeye aldı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında videonun çekildiği yerin Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki bir depo olduğu tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, röportajda yüzünü poşuyla kapatan ve kendisini "Ebu Casım" olarak tanıtan yabancı uyruklu Abdülhalik A.'yı (37) Konak ilçesindeki Basmane semtinde kıskıvrak yakaladı.





YARA İZİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından Abdülhalik A.'nın yüzü ile röportajdaki görüntü, yüz tanıma programı ile karşılaştırılırken, şüphelinin görüntüdeki kişi olduğu, kaşlarının arasındaki yara izinden tespit edildiği öğrenildi. Yakalanan zanlının ifadesi üzerine Bornova ilçesi Gürpınar Mahallesi'ndeki depoya düzenlenen baskında, İ.A. ve M.Ş.G. adlı iki şüpheli de gözaltına alındı.

ARAMADA LASTİK BOT VE POŞU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından adreste yapılan aramalarda, 7 metre uzunluğunda lastik bot, branda yapıştırmada kullanılan sıcak hava tabancası, bot şişirme pompasının yanı sıra şüphelinin röportajda görünen montu ile poşusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.A. ve M.Ş.G. savcılıktan salıverilirken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Abdülhalik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.