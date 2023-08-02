Rönesans'ın hedefi yeşil enerjide ilk 3

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Türkiye dahil, toplam 30 ülkede faaliyet gösteren Rönesans Holding, bugün itibarıyla cirosunun yaklaşık yüzde 70’ini yurtdışı faaliyetlerden elde ediyor. Şirket, Engineering News Record (ENR) tarafından yayınlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, dünyada 24’üncü, Avrupa’da ise 8’inci, Türk müteahhitleri arasında ise 1’inci sırada yer alıyor.

30. YILDA 30 ÜLKEDE SAHADA

Bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Rönesans Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Holding çatısı altında 64 farklı milletten 30 binden fazla çalışana istihdam sağladıklarını hatırlattı ve şöyle dedi: “Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki 30 ülkede kurulu şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. İnşaat, gayrimenkul, kamu-özel-iş birliği, enerji ve petrokimya olmak üzere 5 iş kolunda ana müteahhit ve yatırımcıyız.”

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İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Hatem ve Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki ile sohbette ana gündem, TotalEnergies’in Rönesans Enerji ortaklığı ve Mersin-Adana-Gaziantep (MAG) Yüksek Standartlı Demiryolu projesi için UKEF’ten sağlanan 781 milyon Euro’luk kredi anlaşmasıydı. İpek Ilıcak Kayaalp, bu proje için Rönesans’ın Hazine’ye koordine ettiği kredi miktarının toplamda 923 milyar Euro olduğu bilgisini paylaştı. Bu kredi desteği; Rönesans Holding'in, Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep (MAG) şehirlerine bağlayan yüksek hızlı elektrikli demiryolu inşaatını tamamlamasında kullanılacak.

EN GÜÇLÜ KASI, FİNANSMAN BULMA KABİLİYETİ

“Rönesans’ın en güçlü kaslarından biri de finansman bulma kabiliyeti” diyen İpek Ilıcak Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel iş birlikleri bizim için çok önemli. En önemlisi de doğru iş birlikleri kurmak. İş ortaklarımız ile uzun süreli güvene dayalı ilişkiler geliştiriyoruz. Fransa merkezli Meridiam, Japon Sojitz, Güney Koreli Samsung C&T, iş ortaklarımız arasında yer alıyor. EBRD gibi finansörlerle, IFC ve GIC gibi hissedarlarla birlikte hareket ediyoruz. Küresel ölçekte edindiğimiz tecrübemizi, ülkemiz için seferber ediyoruz.

7 MİLYAR EUROLUK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Son olarak geçen hafta imza törenini gerçekleştirdiğimiz TotalEnergies ortaklığı ve geçen hafta gerçekleşen imza töreniyle MAG hızlı tren yolu için sağladığımız kredi ve sigorta anlaşması bunun en yeni örnekleri. MAG için UKEF, SACE, JP Morgan, ING ve BNP Paribas gibi kreditör ve garantörlerle çalışıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de yerli ve yabancı ortaklarımızla yaklaşık 7 milyar Euro’luk yatırım projesini hayata geçirdik, Toplamda 2 milyar Euro tutarında doğrudan yabancı yatırımı da ülkemize kazandırdık.”

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YÜZDE 100 YEŞİL ENERJİ PORTFÖYÜNE SAHİBİZ

Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığıyla ilgili detayları da paylaşan İpek Ilıcak Kayaalp, “Rönesans Enerji olarak, yüzde 100 yeşil enerji portföyüne sahibiz ve böyle de devam edeceğiz” dedi ve şöyle devam etti: “Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamak istiyoruz. Rönesans Enerji olarak ESG notumuz B… Sektör ortalamasının üzerinde not alan şirketlere verilen “prime label” nitelendirmesini de hak ettik. Notumuzu arttırmayı hedefliyoruz.”

2030’A KADAR EMİSYONLARI YÜZDE 55 AZALTMA SÖZÜ!

Sürdürülebilirlik hedefleri konusunda bu yeşil enerji yatırımlarının son derece kıymetli olduğunu söyleyen İpek Ilıcak Kayaalp, “Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilirliği tüm gücümüzle sahipleniyoruz. Tüm çalışmalarımızı, 2040’ta net sıfır emisyon hedefiyle sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2030 yılı için ara bir hedef belirledik ve 2022 yılına göre emisyonlarımızı yüzde 55 azaltmayı taahhüt ettik. Hollanda’daki şirketimiz Ballast Nedam 2030 yılına kadar CO2 nötr şantiyeler için çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

HATEM: TÜRKİYE'NİN NET SIFIR EMİSYON HEDEFİNE ULAŞMASI İÇİN 30 SENE BOYUNCA YILLIK 15 MİLYAR DOLAR YATIRIMA İHTİYACI VAR

Enerji sektörüyle ilgili verileri paylaşan Emre Hatem’in aktardıklarına göre ise Türkiye’nin, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefine ulaşması için önümüzdeki 30 sene boyunca yıllık 15 Milyar dolar yatırıma ihtiyacı var. Türkiye’de hali hazırda enerji sektörüne, yıllık 5 milyar dolarlık yatırım yapılıyor.

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Emre Hatem, “Türkiye Ulusal Enerji Planı’ndaki 2028 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7’sini TotalEnergies ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar metreküp doğalgaz ithalatının önüne geçmiş olacağımız gibi 3,5 milyon ton sera gazı emisyonundan kurtulacağız. Yeni yatırımlarımız ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi olarak planlanıyor. Ayrıca depolama teknolojilerine yatırım konusu da odağımızda olacak.” dedi.

TOTALENERGIES, RÖNESANS ENERJİ’NİN YÜZDE 50’SİNİ SATIN ALDI

Rönesans Enerji’nin sadece yeşil enerji yatırımlarıyla büyüdüğüne vurgu yapan Emre Hatem, “Yüzde 100 yeşil enerji portföyümüzü güçlü iş ortaklıkları ile büyütmek istiyorduk. Nihayetinde de Türkiye’ye katkı sağlayacak dev bir ortaklığa imza attık. TotalEnergies, Rönesans Holding’in iştiraki Rönesans Enerji’nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Rönesans Enerji’nin halka arz sürecini yeni ortaklık nedeniyle şu an için askıya aldık. İleride ortağımız TotalEnergies ile birlikte bu konuyu tekrar değerlendirebiliriz. Rönesans Holding ve TotalEnergies ortaklığında, Rönesans Enerji olarak 5 yılda toplam 2.000 MW kurulu güç için yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu ortaklık Türkiye’nin en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefi doğrultusunda attığımız çok güçlü bir adım. Halihazırda 166 MW kurulu güçte yenilenebilir enerji portföyüne sahip olan Rönesans Enerji, şu anda tamamen rüzgar ve güneş enerjisinden oluşan yaklaşık 743 MW’lık proje stoğuna sahip durumda. Bunun 182 MW’lık kısmı için birkaç ay içinde yatırıma başlayacağız. Bu yatırımı da 2024 sonunda devreye almayı öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"KÜRESEL TECRÜBEMİZİ TÜRKİYE İÇİN SEFERBER EDİYORUZ"

İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding’in gelecek hedefleriyle ilgili de şunları söyledi:

“Büyüme planlarımızda; tek bir ülkeye ya da bölgeye odaklanmıyoruz. Dünyanın farklı coğrafyalarında, ‘ilkleri’ ve ‘enleri’ yapmak bizi her zaman daha fazla heyecanlandırıyor. Ancak önümüzdeki dönemde en çok büyüyeceğimiz bölge Avrupa olacak. Küresel ölçekte edindiğimiz tecrübemizi, ülkemiz için seferber etmekten gurur duyuyoruz. Dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli Gotthard Base, Avrupa’nın en yüksek binası olan Lakhta Center, dünyanın doğal gazdan benzin üreten ilk ve en büyük GTG tesisi, dünyadaki en fazla izolatöre sahip Başakşehir Çam Sakura Hastanesi gibi sayısız projede Rönesans imzası var. Bunların yanında Türkiye’nin enerji, petrokimya ve altyapı alanındaki ihtiyaç ve potansiyeli nedeniyle ilgimizi bu alanlara yönelttik. Adana’da Cezayir’in ulusal doğal gaz ve petrol şirketi Sonatrach ortaklığıyla geliştirdiğimiz ve yaklaşık 1,8 milyar dolar yatırım büyüklüğüne sahip polipropilen üretim tesisi kuruyoruz. Yine Adana’da yaklaşık 1 milyar dolar yatırım büyüklüğü ile hayata geçirmeyi planladığımız konteyner limanı projemiz var.”