Rönesans Dönemi Sanat Akımları

Antik çağlardan esin alan, simetri ve perspektif gibi konuları önceleyen Rönesans dönemi tablolarında görülen sanat akımı nedir? İşte, tüm detaylar…

Rönesans Devri Sanat Akımı Özellikleri

14 ve 15. yüzyılları etkileyen ve en nadide örnekleri bu dönemde veren sanat akımına Rönesans dönemi adı verilmektedir. Kaynağını Antik Yunan ve Roma medeniyetinden alan bu sebepten de yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans sanatında ışık, gölge ve matematiğe dayalı bir düzen önemli yer tutmaktadır.

Daha önceleri bir süs öğesi olarak kullanılan resim sanatı bu dönemde bağımsız bir sanatsal öğe olarak kendine yer bulmuştur. Resimlerde kullanılan perspektif anlayışı ile insan figürleri gerçeğe uygun olarak resmedilebilmiştir. Orta Çağ’ın katı kuralcılığından oldukça uzak bir anlayışa sahip olan Rönesans sanatında, dini konuların dışında doğaya dair anlatılara rastlamak da mümkündür.

Ayrıca Rönesans devrinde üç farklı resim okulu kurulmuş ve bunlar farklı tarzlarda tablolar meydana getirmişlerdir. Venedik Okulu daha çok manzara yaparken, Floransa Okulu insan vücuduna odaklanmıştır. Çoğunlukla dini konuların işlendiği yer ise Roma Okulu olarak dikkat çekmektedir.

Saydığımız bu özelliklere sahip olan Rönesans döneminin öne çıkan sanat akımı ise Klasizm’dir. Kendisini mimari, edebiyat, müzik ve resim gibi birçok alanda gösteren bu akımda kullanılan objelerin uyumuna özellikle dikkat edilir.

Şimdi gelin, Rönesans döneminin belirgin sanat akımı olan karşımızda duran Klasizm’e detaylı bir şekilde göz atalım.