Karşılaşmanın oynanacağı 68.000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'na aşırı ilgi olduğu açıklanırken taleplerin 2 milyon adedi bulduğu kaydedildi.

Organizasyonda maçın ardından düzenlenecek ödül törenine katılma, soyunma odalarını ziyaret ve Cristiano Ronaldo ile Messi'yle tanışma fırsatı sunan özel bir bilet açık artırma ile satışa sunuldu. Bu özel bilet için bir işadamının 10 milyon Riyal, yani yaklaşık 2.66 milyon dolar teklif ettiği kaydedildi.