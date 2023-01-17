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Ronaldo ve Messi'nin olduğu gösteri maçında Aboubakar yok!

Cristiano Ronaldo ve Messi gibi dünya starlarını bir araya getirecek gösteri maçının kadroları açıklandı. Transferde Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Al Nassr'ın kadrosunda yer almadı

Giriş: 17.01.2023 - 09:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ronaldo ve Messi'nin olduğu gösteri maçında Aboubakar yok!
HABERTURK.COM

Al-Nassr ve Al-Hilal kadrosundan 11'er oyuncunun PSG'ye karşı oynayacağı gösteri maçının kadrosu açıklandı.

Suudi Arabistan Ligi'nin önemli takımlarından Al Nassr ve Al Hilal'den seçilen oyuncular arasında adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'ın alınmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Karşılaşmanın oynanacağı 68.000 kişilik Kral Fahd Stadyumu'na aşırı ilgi olduğu açıklanırken taleplerin 2 milyon adedi bulduğu kaydedildi.

Organizasyonda maçın ardından düzenlenecek ödül törenine katılma, soyunma odalarını ziyaret ve Cristiano Ronaldo ile Messi'yle tanışma fırsatı sunan özel bir bilet açık artırma ile satışa sunuldu. Bu özel bilet için bir işadamının 10 milyon Riyal, yani yaklaşık 2.66 milyon dolar teklif ettiği kaydedildi.

19 Ocak Perşembe günü Kral Fahd Stadyumu'nda PSG karşısına çıkacak 22 kişilik oyuncu listesi:

Kaleciler: Muhammad Al Owais - Amin Bukhari

Defanslar: Abdullah Al-Omari - Ali Lagami - Saud Abdul Hamid - Jang Hyun Soo - Abdullah Mado - Selkan Al-Ghannam.

Orta sahalar: Khalifa Al-Dossary - Ali Al-Bulayhi - Luis Gustavo - Abdullah Al-Khaibri - Abdullah Atif - Muhammad Kno - Salem Al-Dosari - Sami Al-Naji - Matthews Pereira - Anderson Talisca - Piti Martinez - Andre Carrio.

Forvetler: Musa Marega - Cristiano Ronaldo

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