Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Diğer Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kıyafetiyle Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu - Futbol Haberleri

        Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez kıyafetiyle Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu

        Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Paris Moda Haftası'nda sahneye çıktı. Rodriguez kendi tasarladığı 'Ronaldo 7' yazılı kıyafetle podyuma çıkarken, bu anlar geceye damga vurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 10:10 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Moda dünyasının en görkemli organizasyonları arasında gösterilen Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de sahne aldı.

        • 2

          Rodriguez, kendi tasarladığı Ronaldo temalı kıyafetle podyuma çıkarken, bu anlar hem moda dünyasında hem de spor basınında büyük ses getirdi.

        • 3

          Rodriguez'in podyumda yürüyüş yaptığı sırada konukların şaşkın bakışları objektiflerden kaçmadı.

        • 4

          İşte Georgina Rodriguez'in kıyafeti ve podyumda yürüdüğü anlardan kareler:

        • 5
        • 6
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        4 ilin Emniyet Müdürü değişti
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tarihi bedel!
        Tarihi bedel!
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        İstanbul'da eşyalı ev devri bitti
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Otomobilin tavanından yere çakıldı!
        Derbide golcüler ön planda
        Derbide golcüler ön planda
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Lavrov, Macron'un açıklamalarına gülerek yanıt verdi
        Habertürk Anasayfa