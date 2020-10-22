Ronaldo'nun testi yine pozitif çıktı!

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; Daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir izole durumda olan Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı.

Portekizli yıldızın, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Karantinadaki Ronaldo'nun yeni imajı da dikkat çekti. Yıldız oyuncu, saçlarını kısaltırken hayranlarını da şaşırttı.