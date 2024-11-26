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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ronaldo'dan Jose Mourinho'ya beğeni! - Fenerbahçe Haberleri

        Ronaldo'dan Jose Mourinho'ya beğeni!

        Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısında kendisiyle ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu beğendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:27
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        Ronaldo'dan Mourinho'ya beğeni!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Cristiano Ronaldo ile ilgili yaptığı açıklamalara Portekizli yıldızdan like geldi.

        Al Nassr forması giyen Ronaldo, Mourinho'nun basın toplantısında kendisiyle ilgili açıklamalarının yer aldığı videoyu beğendi.

        MOURINHO NE DEMİŞTİ?

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor karşılaşmasının ardından Ronaldo'nun sarı-lacivertli takıma transferi için gelen soruya, "Ronaldo konusuna gelecek olursak belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü İstanbul aslında Arabistan ile Portekiz'in tam neredeyse ortasında kalıyor. Belki özel jetine atlayıp bir gün eski arkadaşını görmeye gelir. Benim yaşadığım yerde bir yemek yiyebiliriz kendisiyle. Ama Fenerbahçe' de oynaması hakkında soruyorsanız, onu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." diye cevap vermişti.

        Ronaldo'nun beğendiği o video:

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