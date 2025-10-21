Habertürk
        Haberler Sağlık Romatizma sadece yaşlıları değil çocukları da etkiliyor | Sağlık Haberleri

        Romatizma sadece yaşlıları değil çocukları da etkiliyor

        Doç. Dr. Duygu Tecer, "Gece uykudan uyandıran eklem ağrısı, sabah yarım saatten uzun süren eklem tutuklukları, yumruk yapmakta zorlanma, semptomların istirahat, hareket ve aktivite durumlarında artması iltihaplı romatizmayı akla getirmelidir" dedi

        Giriş: 21.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:07
        Romatizma çocukları da etkiliyor
        Romatizmal hastalıkların sadece ileri yaşlarda değil, gençlerde ve çocuklarda da görülebileceği, erken tanı ve düzenli takip yapılmadığı durumda ise eklemlerde kalıcı hasar bırakabileceği belirtildi.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Tecer, eklemlerin hareketleri sağlayan yapılar olduğunu, günlük yaşamda yapılan aktivitelerin devamı için sağlıklı eklemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Artritin bir ya da daha fazla eklemin iltihaplanması durumu olduğunu ifade eden Tecer, etkilenen eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve fonksiyon kaybı gelişebildiğini dile getirdi.

        ERKEN TANI KONULMAZSA KALICI ŞEKİL BOZUKLUKLARI GELİŞİYOR

        Tecer, erken tanı konulmadığı ve uygun tedavilerin başlanmadığı durumlarda ise kalıcı şekil bozukluklarının geliştiğini, hastaların fonksiyonelliğinin de azaldığını belirterek, bu durumun da iş hayatında ve sosyal yaşamda zorluklara sebep olarak kişinin yaşam kalitesinin azalmasına neden olduğunu anlattı.

        Hastalarda depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının da gelişebildiğine dikkati çeken Tecer, "Birçok farklı hastalık artrit gelişimine neden olabilir. Belirtiler benzer olsa bile, eklem tutulum yerleri, hastalığın seyri, kullanılan ilaçlar ve eklem dışındaki organların hastalıklar arasında farklılık gösterir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde, çevresel faktörlerin tetiklemesi ile sigara, bazı ilaçlar, güneş ışığı gibi nedenlerle de romatizmal hastalık ortaya çıkabilir" diye konuştu.

        "ROMATİZMAL HASTALIKLAR BİRÇOK FARKLI ORGANI TUTABİLEN KRONİK HASTALIKLARDIR"

        Tecer, romatizmal hastalıkların sadece yaşlılarda görüldüğünün sanıldığını dile getirerek, şu açıklamalarda bulundu: "Romatizmal hastalıklar sadece ileri yaşlarda ortaya çıkan hastalıklar değildir, çocuklar, gençler ve erişkinlerde de görülebilir. Gece uykudan uyandıran eklem ağrısı, sabah yarım saatten uzun süren eklem tutuklukları, yumruk yapmakta zorlanma, semptomların istirahat, hareket ve aktivite durumlarında artması iltihaplı romatizmayı akla getirmelidir."

        Romatizmal hastalıkların sadece eklem tutulumu ile kalmadığını organ tutulumları da yaptığını söyleyen Tecer, "Erken tanı konulması, uygun tedavinin başlanması ve belirli aralıklar ile hastanın takibinin yapılması önem arz etmektedir. Romatizmal hastalıklar, eklemler de dahil olmak üzere birçok farklı organı tutabilen kronik sistemik hastalıklardır. Günümüzde artan tedavi seçeneklerinin, akılcı ve yerinde kullanılması sayesinde hastaların işlevsel kayıpları olmadan yaşamlarını sürdürmeleri hedeflenmektedir" dedi.

