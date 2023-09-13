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        Romanya-Kosova maçında olay: Futbolcular sahayı terk etti

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri I grubu 6. hafta maçında Romanya, Kosova'yı ağırladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:20
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        Romanya-Kosova maçında olay!
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        Müsabakaya yaşanan olaylar damga vurdu. Rumen taraftarlar, ulusal marşı okunduğu sırada tezahüratı yaptı.

        Mücadelenin 20. dakikasında, "Kosova, Sırbistan'dır" pankartı açılmasının ardından maç durdu ve her iki takımın futbolcuları da soyunma odasına gitti.

        Maç 1 saat durdu

        Stadyum hoparlöründen Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve pankartın yeniden açılmaması yönünde anons yapıldı.

        Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı yapıldı.

        Yaklaşık 1 saat süren duraklamanın ardından maçın devam etmesine karar verildi, futbolcular tekrar sahaya döndü.

        Vedat Muriç atıldı, Romanya galip geldi

        Romanya, 83. dakikada Stanciu ile 90+3. dakikada Mihaila'nın kaydettiği gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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        Oldukça gergin geçen mücadelede Kosova'da Vedat Muriç, 42. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Romanya'da Stanciu, 61. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Kosova kalecisi Arijanet Muric'i geçemedi.

        Maçta 29 kez faul düdüğü çalan hakem, 9 da sarı kart gösterdi.

        Bu sonucun ardından grupta 12 puana yükselen Romanya, bir sonraki maçında Belarus deplasmanına gidecek.

        4 puanda kalan Kosova ise Andorra'ya konuk olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç
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