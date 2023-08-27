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        Haberler Dünya Romanya'da akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı!

        Romanya'da akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı!

        Romanya'nın başkenti Bükreş'e 10 km uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalarda bir kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:31
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          Romanya'nın başkenti Bükreş yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde art arda 3 kez patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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          Akaryakıt istasyonunun ruhsatsız olduğu belirlenirken, yetkililer, ilk patlamanın ruhsatsız istasyonda gaz doldurulduğu sırada meydana geldiğini ifade etti.

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          SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

          Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Romanya'yı yeni bir trajedi sarstı ve Crevedia'daki patlamalarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duyuyorum. Şu anda birinci önceliğimiz olaydan etkilenenlere gerekli tüm desteği sağlamak ve acil tedaviye erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bölgede durum istikrara kavuşur kavuşmaz, yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek üzere süratle bir soruşturma başlatılmalıdır" dedi.

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          Romanya medyası, patlamalarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurdu. Vücutlarında yanıklar bulunan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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          NAKİL İŞLEMLERİNE BAŞLANDI

          Romanya Savunma Bakanlığı'ndan patlamalardan sonra dün gece yapılan açıklamada, "Acil Durumlar Departmanının talebi üzerine, Crevedia patlamasında ağır yaralanan hastaların nakli için bu gece Romanya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir görev organize edildi" denildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve DHA tarafından servis edilmiştir.

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